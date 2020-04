Fortalecen capacidades bomberiles con curso de atención prehospitalaria

Foto: Bomberos son capacitados en atención prehospitalaria, para dar una mejor atención a las personas que lo necesitan / TN8

Con el fin de brindar un mejor servicio y garantizar la seguridad del pueblo nicaragüense, este lunes se llevó a cabo la apertura del segundo curso de atención prehospitalaria, dirigido a 31 hombres que forman parte de la Dirección General de Bomberos, DGB, Sistema Penitenciario y de la dirección Migracion y Extranjería.

Los servidores públicos aprenderán todo sobre estabilización, fracturas, contención de hemorragias, parto y canalización.

"Se trabajará en cuatro fundamentos bastante importantes como la técnica y manejo de aplicar via intramuscular y via intravenosa; también estaremos impartiendo la clase de oxigenoterapia, parto y atención prehospitalaria en ambientes diversos, esa es la temática que estaremos brindando acá. Se les impartirá clases prácticas y clases teóricas", dijo José Montiel, coordinador del área médica de la DGB.

Para el comandante Ramon Landero, director de la DGB, estas fuerzas de primera respuesta son capacitadas gracias al compromiso del Gobierno sandinista.

Mayor y mejor conocimiento

"La idea es masificar el conocimiento y que los compañeros que salgan del curso puedan ir a multiplicar a sus estaciones de bomberos, por que aquí estamos abarcando el interior del país, de Bonanza, de Waspam, de Rosita, de El Sauce, Telica, de Altagracia, de Moyogalpa; haremos llegar todos estos conocimientos a todos los municipios donde el comandante Daniel ha orientado la apertura de estaciones de bomberos", señaló el jefe bomberil.

En el 2007 Nicaragua tenía 32 estaciones contra incendios, situación que ha mejorado con el Gobierno de Nicaragua, dado que en el país ya se cuenta con 85, lo que permite dar una respuesta más oportuna a quien lo amerita. "Mañaña inauguraremos una estación bomberil en la ciudad de Rivas", finalizó landero.

Así mismo destacó que para ser bombero se debe tener conocimiento, disciplina y compromiso. El bombero ya capacitado tendrá las suficientes habilidades como para hacerle frente a una atencion prehospitalaria en la calle, o estabilizar pacientes en diferentes escenarios.