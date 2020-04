Taxista desmiente a manipuladores de la información

Foto: Raúl Flores, taxista, en entrevista exclusiva a Crónica TN8 sobre su salud y cómo medios manipulan información del coronavirus / TN8

En una entrevista en primicia a Crónica TN8, Raúl Flores, joven taxista recientemente viralizado en redes sociales por supuestamente contraer coronavirus en Nicaragua, habló con este medio y aclaró sobre esta situación.

Aseguró que jamás presentó coronavirus, nunca salió del país, tampoco tuvo contacto con extranjeros y niega absolutamente haber dado entrevistas a algún medio irresponsable.

Lee también: Nicaragua: 1 caso activo de coronavirus y 15 personas en seguimiento

A petición de Raúl, un equipo de Canal 8 se trasladó a su casa y contó detalle a detalle qué pasó con su complicación de salud.

¿Cómo te diste cuenta que estabas enfermo?

Foto: Raúl Flores, taxista, en entrevista exclusiva a Crónica TN8 sobre su salud y cómo medios manipulan información del coronavirus / TN8

"En sí, yo no trabajo desde diciembre, ahí (en medios) sale que monté a unos extranjeros y que el caso era importado, que me habían hecho la prueba del COVID (19) y que había salido positivo. De un inicio yo fui al (Hospital) Vélez Paiz (...) Yo presento síntomas de fiebre, tos y me faltaba la respiración, entonces me fui al (Hospital) Vélez Paiz. Me tomaron una placa, me tomaron la temperatura que la llevaba alta, me hicieron la prueba del COVID y me pidieron que esperara el resultado al día siguiente", dice Flores.

"Al día siguiente llega la prueba y sale indeterminada o incierta, pero por el daño que tenía en los pulmones, porque ya presentaba neumonía, ellos me trasladan al (Hospital) Alemán. En el Alemán vuelven a realizarme placas y me dicen que deben entubarme", prosiguió.

A Flores, los médicos del Hospital Alemán Nicaragüense le explicaron que su condición era delicada debido a la cantidad enorme de flema en sus pulmones, por lo que debía ser anestesiado y entubado ya que su vida estaba en peligro.

Según Raúl, pasó más de dos semanas entubado y en sala de neumonía del Hospital Alemán Nicaragüense.

¿Por qué te complicaste?

"Cuando me entubaron me compliqué debido a una bacteria. Los médicos me cambiaron el tubo, yo estaba dormido igual, cuando recobro el conocimiento y los doctores me dicen que levante mis manos y me hacen ejercicios para ver si estaba consciente. Me explicaron que estaba mejor y me iban a desentubar y gracias a Dios respiré por mí mismo", indicó Flores.

Foto: Raúl Flores, taxista, en entrevista exclusiva a Crónica TN8 sobre su salud y cómo medios manipulan información del coronavirus / TN8

Atención dentro del Hospital Alemán Nicaragüense

Este joven de 33 años a quien según él lo diagnosticaron con una fuerte neumonía, reiteró durante toda la entrevista que da gracias a Dios y a los doctores por lograr su recuperación.

Flores asegura que las enfermeras siempre estuvieron pendientes de su condición de salud y los médicos vieron cada detalle de su estado, que en ningún momento se trataba del coronavirus que ha dejado tanta estela de dolor en el mundo.

Medios manipuladores de la información

"Varias páginas me pidieron entrevistas, entre ellos Masaya Rebelde y 100% Noticias y yo les dije que no, que ahí estaba mi testimonio", expresó.

¿Y en tu testimonio qué era lo que decías?

"En mi testimonio salgo diciendo que tengo neumonía, porque eso fue lo que me dijeron y dándole gracias a Dios porque estoy vivo, agradeciendo a las personas que oraron por mí y gracias los médicos por la atención que me dieron", dijo Flores.

Foto: Raúl Flores, taxista, en entrevista exclusiva a Crónica TN8 sobre su salud y cómo medios manipulan información del coronavirus / TN8

¿Los manipuladores dicen que te maltrataron y dejaron en abandono, eso es cierto?

"En ningún momento; la atención que me dieron en el Hospital Alemán Nicaragüense fue de primera calidad y lo mejor de todo es que fue gratuita", afirmó.

¿Cuánto pagaste vos por todo este proceso de recuperación de la neumonía?

"Nada, a mí me dieron de alta y no pagué un solo centavo", concluyó.

Raúl Flores es el vivo ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser una terrible trampa para recepcionar información sobre el coronavirus. Él y su familia han quedado atónitos ante los cientos de versiones sobre su salud, dónde ha estado y cómo se enfermó.

Flores reiteró su agradecimiento con los médicos y autoridades de salud de Nicaragua que jamás lo dejaron solo.