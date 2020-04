Nicaragua ejecuta 71 proyectos de infraestructura vial

Foto: Los proyectos de mejoramiento vial no se han detenido en el país/TN8

La construcción de puentes y carreteras, no se ha detenido, los proyectos de edificación para conectar a más municipios siguen en los tiempos proyectados.

“Tenemos 71 proyectos en ejecución con una inversión de 20 mil 873 millones de córdobas, esos son proyectos unos vienen de 2019 que tienen su proceso de maduración y van a finiquitar este año. Otros comenzaron al inicio en los primeros meses de 2020, y que seguramente van a madurar en el 2021”, explicó hoy el general en retiro, Oscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte.

Ese total de obras, significará para Nicaragua 515 nuevos kilómetros de carreteras en los próximos 2 años, llegando a los 3 mil 150 nuevos kilómetros en los últimos 13 años. “Es algo inédito, un hito de grandes proporciones y un logro para toda la nación de incalculable labor”, manifestó el funcionario.

En los 71 proyectos se han creado más de 5 mil 500 nuevos empleos directos.

Foto: Construcción de carreteras no se detiene/TN8

El impacto de las carreteras

“Tiene un impacto directo en las regiones productivas. Tiene un impacto directo en el estímulo a la actividad económica, en el crecimiento del producto interno bruto, en la expansión de la economía creativa, en los servicios de salud. La infraestructura vial juega un papel para sacar a los enfermos de las zonas lejanas del país”, dijo Mojica.

La pandemia no detiene los proyectos

“Existe el trabajo articulado, que nos permiten dar respuestas integrales, con iniciativas y acciones priorizadas en el corto, mediano y largo plazo. La estrategia de enfrentamiento al coronavirus. No es una suerte que Nicaragua esté hoy en las condiciones que está, librando una batalla en condiciones magistrales en contra del coronavirus. Es el producto de un esfuerzo que se ha venido desarrollando durante muchos años, para crear las condiciones necesarias de enfrentamiento, de tal manera que 12 hospitales no se construyen de la noche a la mañana. Nosotros somos el único país, probablemente de América Latina que no ha detenido un solo proyecto por la afectación del COVID-19”, indicó el mayor general en retiro.

Las obras en ejecución

“Estamos trabajando en la construcción de la carretera, Siuna-Rosita, estamos trabajando en la carretera Rosita-Sahsa, ahí tenés más de 150 kilómetros, eso es una cantidad inmensa en concreto hidráulico, carretera de concreto hidráulico. Ya salimos al aire para la construcción de la carretera Sahsa-Puerto Cabezas, esta entra antes que finalice junio, en este próximo trimestre, entra ya Sahsa-Puerto Cabezas. Tenemos que llenar una serie de requisitos, ya entramos a construir Sahsa-Puerto Cabezas a finales de este año. Son obras de gran magnitud”, valoró.

El puente más grande

Nicaragua espera construir el puente del Wawa. “Va a ser probablemente el más grande de 325 metros, un puentazo. Hoy en la barcaza, unas veces está bien pero se reventó el cable. Es una tragedia, pero vamos adelante, seguimos avanzando como visión de país, porque muchas cosas importantes que el Caribe está aportando”, dijo.

El mayor general en retiro, recordó que la carretera Naciones Unidas-Bluefieds es la más emblemática. “Nos permitió por primera vez conectar al Pacifico con la Costa Caribe, dos regiones históricamente olvidadas, después de enormes esfuerzos se logró”, explicó.