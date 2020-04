Invitan a familias a feria para celebrar el Día del Trabajador

Foto: Representantes del Ministerio de Economía Familiar junto a protagonistas invitan a la Feria "Trabajando con Dignidad" en el Parque de Ferias / TN8

El Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCCA, invita a las familias nicaragüenses a participar de la Feria "Trabajando con Dignidad", en celebración al Día del Trabajador, a desarrolarse del 25 abril al 3 de mayo.

Estarán ofreciendo gran variedad de productos elaborados por artesanos del país, además de rica gastronomía y el disfrute para los pequeños del hogar.

La feria contará con la participación de alrededor de 200 protagonistas de rubros como el cuero, textil, gastronomía, productos de transformación, gastronomía a base de maíz, artesanías en madera, barro, bambú ,entre otros productos.

#AHORA #Nicaragua | El Ministerio de la Economía Familiar invita a las familias nicaragüenses a participar de la Feria "Trabajando con Dignidad en Celebración al Día del Trabajador" del 25 abril al 9 de mayo. pic.twitter.com/eKlgdt4m4b — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 23, 2020

"La invitación está abierta para todas las familias nicaragüenses este sábado 25 de abril en el Parque Nacional de Ferias hasta el 3 mayo. Son 9 días de feria a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche", expresó Rigoberto Loáisiga, promotor de pequeños negocios en el MEFCCA.

Variedad de productos para adquirir

Oscar Valladares, pintor artístico, ofrece a las familias nicaragüenses pinturas coloridas para adornar los hogares; el producto es de calidad y están súper accesibles.

"He optado por nombrarlo como Acuarios Arte porque la temática de los peces ha sido más cotidiana, el cual me permite jugar un poco con la fantasía y como ustedes pueden apreciar, los elementos de diseño que tienen ahí son coloridos. Reiteramos la invitación, aprovechando la celebración del Día del Trabajador, también me pueden localizar en Carretera a Masaya kilómetro 7 y medio, y contactarme al número 7812-0056", precisó el protagonista.

José Borrel, propietario del negocio Solo Fajas, elabora artículos 100% de cuero hechos totalmente a mano. También invitó a las familias a que asistan a comprar sus productos que son de calidad y los atenderá con grandes ofertas.

"Tenemos fajas para niños, para caballeros y para aquellos hermosos 2XL 3XL hasta 4XL, al gusto del cliente y según el tipo de trabajo que lo deseen. También elaboramos bolsos, pierneras totalmente hechas a mano. Estamos en Facebook como Solo Fajas y al celular 7847-3047 y también hacemos trabajos personalizados", indicó.