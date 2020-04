Ministerio de salud de Nicaragua reporta tercer fallecido por coronavirus

Foto: El doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA, informa sobre la situación del coronavirus en el país este 23 de abril / TN8

Autoridades de la salud en Nicaragua informan sobre la situación del coronavirus este 23 de abril, corte 10 de la mañana.

Reporte

NOTA DE PRENSA

MINISTERIO DEL PODER CIUDADANO PARA LA SALUD

Situación del Coronavirus,

al 23 de Abril, 10 A.M.

Hoy tenemos, 1 persona con COVID-19:

Un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra delicado y estable.

Por otra parte, el señor de 58 años de edad, contacto con caso importado, y paciente diabético e hipertenso, presentó esta mañana una complicación aguda e inesperada, que, lamentablemente condujo a su fallecimiento.

Llevamos entonces desde el 11 de Marzo, 3 Hermanos fallecidos por complicaciones de Salud previas, agregadas al COVID-19. Nuestra Solidaridad y Oraciones a sus familiares.

El día de ayer, teníamos 12 personas en segui-miento responsable y cuidadoso. De ellas, han cumplido el periodo reglamentario, 3 personas, que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 9 personas, a las que se suman hoy 6 más, para un total, esta mañana, de 15 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente.

No tenemos transmisión local comunitaria.

Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, en el Nombre de Dios !

Medidas sanitarias

Nicaragua es un país en que se están implementando las medidas de prevención del coronavirus COVID-19. Para ello en todas las instituciones, colegios y centros privados se insta a las personas a que estén constantemente con el lavado de manos, el cual debe hacerse por al menos 20 segundos.

Así mismo el Ministerio de Salud hace una loable labor en ir casa a casa informando a las familias sobre estas medidas, para que no se quede ninguna persona sin la información adecuada de cómo prevenir esta pandemia. Hay que recordar no tocarse el rostro sin antes lavarse las manos, además de no utilizar objetos que otras personas pudieron haber ocupado, tomando en cuenta siempre el aseo personal.