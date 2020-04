Rinden homenaje a la inspectora Juana Francisca Aguilar, heroína de la paz

Foto: CCC César Pérez

En el distrito I de la Policía Nacional se llevó a cabo el sentido homenaje a la inspectora Juana Francisca Aguilar Cano, quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber hace ya dos años.

La oficial falleció el 21 de abril del 2018 el sector de la Rotonda Cristo Rey, durante la crisis de violencia que sufrieron las familias de Nicaragua.

"Todo ocurrió el 21 de abril a las 9 y media de la noche, cuando nos encontramos brindando los servicios de vigilancia y patrullaje en la zona del distrito número I, ella con tan solo 9 meses de haber ingresado a la Policía Nacional, se graduó ese mismo año, a sus escasos 19 años seguía los pasos de su padre, a la corta edad de 5 años ella quería ser Policía", relató el comisionado general Vladimir Cerda Moraga, jefe de la dirección de protección ciudadana.

En el acto participaron varios comisionados de otros distritos, quienes dieron palabras de aliento a la mamá de la inspectora.

Te puede interesar: Nicaragua espera crecimiento de producción con promoción de agricultura familiar

Sus colegas de trabajo la recuerdan como una mujer entregada a su profesión, que lo único que quería era salvaguardar la paz y tranquilidad de las familias Nicaragüenses.

"En varias oportunidades cuando estamos con los compañeros recordamos y hacemos una remembranza, yo todavía recuerdo tan claro ese día, cuando nosotros salimos, incluso yo di la orden esa vez de que todas las compañeras mujeres se quedaran, pero vino Juanita y me dijo "no, yo voy a ir" y yo insistí en que se quedarán y me justificó bien el porque quería ir, ella pensaba mucho en la equidad de género, en la actuación de la mujer en esta institución, y al final Juanita se fue con nosotros", concluyó con facciones de tristeza y lágrimas en los ojos el comisionado Vladimir.

En el acto se realizaron números artísticos, y se dio una ofrenda floral a la mamá de la oficial.