MARENA desarrolla congreso virtual por el Día de la Madre Tierra

Foto: Personal y autoridades del MARENA participan en congreso virtual sobre el medio ambiente por el Día Internacional de la Madre Tierra / TN8

Bajo el lema "En amor a nuestra Madre Tierra yo conservo la diversidad biológica", este miércoles en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra con un congreso virtual con expertos en tema de defensa del medio ambiente de otras nacionalidades.

Durante el congreso se realizaron enlaces virtuales donde se abordaron importantes temas tales como el rol de los bosques en la reactivación económica.

De tu interés: Lanzan en Nicaragua la campaña de murales ambientales

Deterioro del planeta

El viceministro del MARENA, Javier Gutiérrez, reflexionó sobre la necesidad de reducir la producción de gases en una etapa de no retorno, donde Nicaragua ha venido denunciando principalmente el enriquecimiento de otros países a costa del medio ambiente.

“Esta es una sesión de reflexión, en conmemoración al Día de la Madre Tierra pero queremos analizar y reflexionar sobre la situación mundial que no es de ahora, sino desde hace tiempo. La delegación de Nicaragua a través de foros internacionales ha venido denunciando y señalando cuando se discutió el Acuerdo de París; ya Nicaragua hablaba de catástrofe climática", dijo Gutiérrez.

#AHORA #Nicaragua | Bajo el lema ¡En amor a nuestra madre Tierra yo conservo la diversidad biológica!, en el MARENA se celebra el #DiaDeLaTierra con un congreso virtual con expertos en defensa del medio ambiente de otras nacionalidades. pic.twitter.com/8KXIjHFB6H — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 22, 2020

"Para Nicaragua no es nuevo y es lo que hemos venido diciendo, que si no se toman las medidas, principalmente por los países occidentales que son los que realmente ellos importan por su modelo de consumo y producción a nuestros países, y también emiten grandes emisiones a la atmósfera producto de combustibles fósiles. Si ellos no toman las medidas drásticas ya nosotros llegaríamos a un período de no retorno en términos ambientales”, afirmó.

En este congreso vía online participó el co-presidente del panel intergubernamental del cambio climático, el Dr. René Zamora, especialista forestal, responsable de la iniciativa de restauración latinoamericana y el Caribe, y en físico la participación del Dr. Paul Oquist Kelly, Ministro Secretario Privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua.

Nicaragua propone reducir gastos militares para fortalecer el trabajo con la mitigación y adaptación al cambio climático. “La plata existe, pero no está bien asignada, está destinada para la muerte y no para la vida del futuro. Es necesario mejorar los sistemas médicos", expresó el secretario privado.

La celebración contó con invitados virtuales expertos en defensa del medio ambiente de otras naciones, trabajadores del MARENA, INAFOR e Instituciones de Gobierno.