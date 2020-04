Explican detalladamente comportamiento del COVID-19 en Nicaragua

Foto: Cortesía

Los tres casos positivos de Coronavirus en Nicaragua se mantienen bajo atención y la vigilancia que corresponde, dijo hoy la Ministra de Salud, Martha Reyes en la revista En Vivo del Canal 4, en donde destacó que los dos pacientes que vencieron el virus y fueron dados de alta siguen su recuperación satisfactoria en sus hogares.

“Hemos venido cumpliendo con todos nuestros protocolos de atención para enfrentar y controlar la situación del coronavirus en nuestro país”, indicó al comentar que es muy difícil esconder casos o hipotéticos brotes en algún barrio, como algunos sectores propalan por intereses políticos promoviendo noticias falsas.

Explicó que a las personas que ingresan al país como a los contactos de los casos que se han confirmado, se les da un seguimiento permanente durante 14 días, que es la norma establecida por la Organización Mundial de la Salud.

Sin transmisión local

“Realmente nosotros no tenemos hasta el momento transmisión local y ese es un elemento clave para poder nosotros poder desarrollar todas las acciones alrededor de los contactos directos y los contactos indirectos, pero también a través del seguimiento de todas estas personas que ingresan al país por vía terrestre y aérea y por los puntos ciegos”, detalló.

Reyes destacó que “el Ministerio de Salud tiene fortalecido su sistema de vigilancia a través de todos los puntos de entrada, a través de todos los puestos de salud, pero un eje claro que se ha constituido en una fortaleza a través de nuestro modelo de salud familiar y comunitario es la vigilancia comunitaria”.

Funcionamiento de atención en linea

Ahondó la titular de la cartera de salud que a través del Centro de Llamadas 132 la población está ayudando con información, y si entra al país algún compatriota nicaragüense por un punto ciego de las fronteras terrestres es detectado por la misma población, informan al MINSA e inmediatamente esa persona es sometida a chequeos médicos y seguimiento responsable durante 14 días.

Reyes resaltó cómo es que se está dando seguimiento y contención al coronavirus en el país y a través de qué acciones. “Los aspectos de la vigilancia están muy bien fortalecidos y también en los puntos de entrada, la coordinación que existe con las otras instituciones nos has permitido que nosotros diariamente recibimos los listados de las personas que entran al país por los diferentes puntos aéreos y terrestres y de esa manera se le distribuye a los 19 SILAIS del país e internamente a los municipios".

Contención

La Ministra de Salud, Martha Reyes amplió que la captación oportuna de algún caso, el seguimiento y el resguardo por 14 días son los ejes principales claves para la contención del coronavirus.

“Es para contener la enfermedad, no evitándolo definitivamente no vamos a ser exentos ni nunca se dijo Nicaragua no iba a haber, pero sí asegurar esa contención de tal manera que los casos se vayan presentando y tengamos una meseta y no tengamos ese pico difícil que han enfrentado otros países y que ha significado una situación critica a los sistemas (de salud) para poder enfrentar la mortalidad que se ha reportado”, expresó.

Preparación

Manifestó Reyes que de esta manera se podrá “ir controlando la situación de los casos e ir dando las respuestas que nuestra población requiere en atención y las personas que se pudiesen complicar tengamos la oportunidad de brindarles, como corresponde, la atención en los diferentes hospitales que han sido diseñados para la atención a nivel nacional”.

Destacó que como parte del esfuerzo por contener el coronavirus las brigadas médicas del MINSA y las redes comunitarias han visto más de 1.5 millones de hogares llevando el mensaje del cuido y prevención.

Trabajo conjunto

Destacó la ministra de salud que el debido tratamiento y atención de los seis casos importados que hasta ahora ha presentado Nicaragua ha garantizado la contención y la transmisión, junto con las medidas preventivas y de protección que la población responsablemente está desarrollando y cumpliendo.

Explicó que se están haciendo pruebas del COVID-19 en casos sospechosos para tomar acciones y medidas… “A aquellas que lo ameritan se le toman y se les está dando un control y seguimiento que corresponde y una vigilancia activa”, afirmó… Subrayó que el MINSA cuenta con un laboratorio certificado para la realización de estas pruebas de acuerdo a los protocolos internacionales…

En cuanto a la Neumonía

Sobre el comportamiento de los casos de neumonía en el país, Reyes explicó que año con año se presentan cienes de casos y que este año igual están siendo atendidos por el sistema de salud pública.

“Nosotros no escondemos ninguna información. Diariamente en nuestra página web del MINSA está el comportamiento epidemiológico y semanalmente los datos se cargan en esa página para que esté accesible a todo aquel que la quiera revisar”, dijo y precisó que “en realidad en este período un 9% menos de enfermedades respiratorias agudas en relación al mismo periodo del año pasado”…

¿Y la tasa de mortalidad?

“De las neumonías tenemos un 12% menos en relación a los casos y en mortalidad tenemos 70 casos a la fecha en este año, contra 107 que tuvimos el año pasado y en los casos de influenza tenemos una disminución importante, comparado con el año pasado”, detalló la titular de salud, observando que “es muy difícil que estemos ocultando diciendo falleció de neumonía pero era una neumonía basada en otro virus, es muy difícil”.

Recordó que las enfermedades respiratorias tradicionales afectan más a los menores de edad y a los adultos mayores.

Destacó que Nicaragua no presenta fallecimientos de leptospirosis, ni dengues, adelantando que el MINSA ya se está preparando para la temporada lluviosa en mayo cuando se presentan otras enfermedades.