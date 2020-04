Nicaragua participará en la Exhibición Mundial de Arte Escolar 2020

Foto: TN8

La exhibición mundial de arte escolar que se desarrollará en septiembre, en Taiwán, contará con la participación de Nicaragua. El Ministerio de Educación presentó este viernes las obras que serán enviadas para representar al país.

Las obras que se exhibirán en Taiwán son las 20 seleccionadas en el festival de artes plásticas y visuales que desarrolla el Ministerio de Educación, MINED, para promover los talleres de arte y cultura.

"Aquí se demuestra la política educativa de nuestro buen Gobierno de fortalecer los talentos y habilidades artísticas desde el aula, con profesores capacitados; creando la asignatura talleres de arte y cultura para que los estudiantes que tienen habilidades artísticas para el canto, el baile, el dibujo y la pintura puedan expresarse de esa forma y es así que hoy tenemos este resultado. 20 obras que representarán a Nicaragua en China Taiwán, en septiembre", expresó Harold Delgado, representante del área de Arte y Cultura del MINED.

En la exhibición mundial de arte escolar participan más de 3 mil obras. En el caso de Nicaragua las seleccionadas representan la cultura, los paisajes y tradiciones del país.

"Están basadas en técnicas libres, pero sobre todo en el amor a Nicaragua. Hay obras que reflejan mitos y leyendas, a Rubén Darío, representan lo que somos, nuestra nicaraguanidad, los paisajes, la cultura nicaragüense reflejada en el talento artístico desde los colegios para Nicaragua, para China Taiwán y el mundo", indicó Harold Delgado.

Inspiración en leyendas

"Me siento muy emocionado porque me eligieron por ser un buen dibujo. Como mi abuelo me contaba de esta historia, de estos mitos que la carreta Nagua salía en El Calvario; entonces, me inspiré en hacer la Carreta Nagua", explicó Luis Felipe, un estudiante originario de Acoyapa, Chontales.

"Consiste en la belleza del malecón de Granada, en nuestras bellas playas, en nuestra naturaleza y consiste en la paz que se vive en ese lugar y lo bonito del Malecón", indicó Emily Quintanilla.

Nicaragua recibió la invitación para participar en esta exhibición a través de la embajada de China Taiwán, país con el cual mantiene lazos de cooperación, comercio y amistad.