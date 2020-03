Pastor evangélico llama a la calma para enfrentar el coronavirus

Foto: TN8

Ante la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el pastor Evangélico Milton Salazar, del Ministerio Internacional El Shadaai, indicó este viernes que estos son momentos donde las familias de Nicaragua se deben unir, consagradas a Dios, y no dejarse perturbar por noticias mal intencionadas.

“Es más fácil a través de las falsas noticias ya sea en las redes sociales o en algunos medios que se prestan para atemorizar a las personas e intimidarlas, y hacerles creer que ya todo se acabó y eso no es así (...) Dios tenga misericordia de las personas que son amarillistas para dar noticias, que son intimidantes, que hacen noticia a través del morbo, que hacen negocio con estos acontecimientos”, sostuvo el pastor Salazar.

Así mismo brindó un mensaje de que estos son momentos para actuar con calma, atentos a lo que salen en fuentes confiables sobre el tema del coronavirus o COVID-19, pero siempre guardando la compostura para no caer en el pánico.

Higiene en todo momento

Señaló que junto a la congregación han acatado las medidas de higiene para la prevención del COVID-19 e invitó a las familias a que mantengan esa higiene en sus hogares.

“Estamos tomando medidas, estamos lavándonos las manos con jabón; servidores en nuestra iglesia se están ocupando de eso, también la aplicación del alcohol gel. Nosotros no hemos cerrado nuestros servicios, mientras el Gobierno no diga que cerremos toda reunión, no las vamos a cerrar", afirmó el pastor.

"Es fácil para algunas personas decir quédese en casa porque ellos tienen provisión para más de dos meses, tres meses, e incluso algunos tienen para la vida entera. ¿Pero el pobre, el que es taxista, el que es transportista, el que es comerciante, el que vende fritanga?. Yo lo que le oriento a mis hermanos es que tengamos las medidas y los cuidados”, finalizó.