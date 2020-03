Mercados con buenos precios y tramos abastecidos en Nicaragua

Foto: TN8 (Archivo)

A través del monitoreo que hacen autoridades de Nicaragua sobre los precios en los mercados de la capital, se ha visto flujo de personas y tramos abiertos de forma normal en lo que va de la semana.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, especificó que este miércoles se observó presencia normal de compradores en todos los mercados de Managua, en el horario comprendido entre las 7:00 a 9:00 de la mañana, así como en los mercados de Masaya y Granada. De igual forma destacaron que el abastecimiento de productos se mantiene.

Reporte de precios

De los 24 productos del monitoreo, 20 productos mantienen su precio entre el día martes y miércoles. Sin embargo dos productos aumentaron de precio, entre ellos: el aceite sellado que pasó de C$ 57.00 a C$ 59.00 el litro, aunque en el Mercado Oriental su precio está a C$ 55.00 el litro y la zanahoria que subió de C$ 9.45 a C$ 9.80 la libra. En el mercado Oriental está a C$ 8.00 la libra.

Dos productos disminuyeron de precio: el tomate que pasó de C$ 15.95 a C$ 15.50 la libra; en el Mercado Oriental su precio está más bajo a C$ 13.00 la libra y la chiltoma Nataly que bajó de C$ 15.70 a C$ 14.80 la libra, pero en el popular centro de compras su precio se encuentra más bajo a C$ 13.00.

En cuanto al programa de "pollo solidario", para este día no se encontró abastecimiento al consumidor en ninguno de los mercados de la capital, pero se espera que se vuelvan a abastecer pronto.

Así mismo en los tramos de los comerciantes se vio menos cantidad de aceite tanto en bidón como a granel. Los comerciantes expresaron que esta situación se debe a un incremento en la demanda por parte de los consumidores y que no quieren arriesgarse a tener grandes cantidades de inventario de aceite ya que esto representa mucho dinero invertido.