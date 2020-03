El Guasaule brinda atención con normalidad a transporte de carga internacional

Foto: TN8

El transporte internacional no se detiene en el puesto fronterizo de El Guasaule, municipio Somotillo. Por ahí circula la carga con mercadería que entra a Nicaragua, especialmente a los supermercados, así como algunos turistas, tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus.

"No he tenido atraso, salí de Guatemala el 24 y voy hacia Managua con productos Nestlé. El comercio no ha parado porque todas las fronteras hemos pasado sin problemas tomando las medidas necesarias", expresó el transportista que viene desde Guatemala, Gonzalo Wilson.

"Está muy bien que se tomen todas las medidas necesarias porque eso nos está afectando a todos en Centroamérica. Me preguntaron si tenía fiebre o algún síntoma. Yo me estoy lavando las manos, uso alcohol gel y el tapabocas", dijo el transportista Víctor González, guatemalteco.

Revisión minuciosa

Los furgones que ingresan con mercaderia son tratados por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, por medio de la aspersión del transporte pesado. De igual manera los funcionarios de aduanas trabajan con normalidad las 24 horas del día, garantizando se agilice el transporte internacional que ingresa a Nicaragua.

La zona de revisión en aduanas lucía con mucho movimiento el mediodía de este miércoles, ahí es donde se verifica la mercadería que ingresa para ser consumida por los nicaragüenses bajo estrictas medidas sanitarias.

"El ingreso de la carga a Nicaragua ha estado fluido, ha estado normal, ha estado entrando; diariamente estamos atendiendo entre 50 y 60 camiones y nosotros estamos aquí revisando siempre todos los días, porque trabajamos las 24 horas del día, atendiendo la carga que incluso viene de importacion, la que va a exportación y la que va en tránsito hacia Costa Rica y hacia Panamá", destacó el administrador de aduanas, Roberto López.

Exactamente en el ingreso a Nicaragua, todo visitante debe pasar primeramente por la oficina del Ministerio de Salud donde se le toman sus datos, se le brindan medidas de prevención y se le toma su temperatura para que puedan pasar a Migración y Extranjería.

"Tratamos de mantener un control de dónde vienen y adónde van a estar para darle el seguimiento adecuado en caso de presentar sintomatología respiratoria", detalló el médico en servicio social, Osman Jalina.

Fronteras no están cerradas

"Nosotros no hemos cerrado los puestos fronterizos, pueden ingresar las personas. Cerrar las fronteras no significa que no va a entrar el virus con las personas, para nosotros es mejor tener una cadena epidemiológica donde le podemos dar seguimiento a las rutas, por eso debemos prevenir que las personas se crucen por veredas o por puntos ciegos", comentó la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel.

En esta frontera, el personal de las instituciones está tomando todas las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19, eso incluye la capacitación permanente por el Ministerio de Salud.

En este municipio chinandegano, las dependencias como Bomberos Unificados y Migración y Extranjería brindan atención con normalidad a las familias.