Comunicación y periodismo en tiempos del coronavirus

Foto: TN8.

Coronavirus es un tema muy importante que debe de hablarse de diferentes ángulos, para poder informarse de una manera adecuada y correcta sobre algo que está matando a mucha gente en el mundo; con mayor cantidad en unos países que en otros.

Hay que prestar atención a las grandes y enormes diferencias del sistema de salud de cada país, muchas personas en Nicaragua creen que no se está bien preparado para erradicar una pandemia como esta. Cabe resaltar que por ejemplo en Estados Unidos, Italia y demás países que son desarrollados el sistema de salud se paga cada dólar y no es barato.

"Eso es un problema del sistema de salud que está privatizado, tiene un altísimo nivel de competencia técnica pero al mismo tiempo tiene un enorme nivel de fragilidad desde el punto de vista de la sanidad pública, porque son sistemas que están caracterizados por el que tiene más plata ofrece el mejor y mayor sistema de atención; en el caso de Estados Unidos la salud pública es prácticamente inexistente", explicaba Jorge Capelán, periodista y analista político.

Más o menos en 85% de los casos vienen de Europa occidental y de Estados Unidos y debido a eso los sistemas de salud de estos países han caído como un castillo de naipes.

Hoy en día los hospitales no están realizándole pruebas al personal de salud y no lo hacen porque esta desbordados de casos y no tienen recursos para comprar lo kits, y si estos presentan cualquier síntoma de inmediato lo mandan 14 días en aislamiento.

Un punto muy importante que se debe tomar en cuenta es que "un país pobre, bloqueado y embargado" como lo es Cuba, hoy tiene la capacidad para ayudar al primer mundo. Cuba es quien está enviando brigadas y delegaciones completas de médicos a ayudar a Europa, Italia, España y demás.

"Esto no es una cuestión que nos deba sorprender porque este es un compromiso que ha tenido la revolución cubana desde los tiempos de Fidel; no es nuevo, están presentes en 60 países con delegaciones en su mayoría en Latinoamérica, África, ha sido bastante notable la participación de Cuba en diferentes pandemias, crisis de salud de otros países y ha sido algo que hay que reconocerlo y ha llenado de prestigio a Cuba", resaltó Celia Zamora, periodista.

Esta es la primera vez que Cuba ofrece este tipo de apoyo a Italia, que es un país desarrollado porque su mística dice que le vas a ayudar al hermano país que tenga mayores problemas, en este caso está dando cátedra de solidaridad a los demás países que están sufriendo.

Es momento de que los medios que comunicación hablen responsablemente y que digan la verdad. Cuba tiene un compromiso real a pesar de ser un país golpeado por bloqueos, pero es momento que tengan el reconocimiento que se debe y hoy en día ante esta pandemia mundial ellos están dando el ejemplo de lo que es solidaridad.