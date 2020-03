Dan charla sobre lavado de manos a estudiantes del Salomón Ibarra

Foto: TN8

Ministerio de Salud (MINSA) realizó charla de prevención ante el coronavirus con estudiantes del instituto Salomón Ibarra Mayorga, donde les explicaron la importancia del lavado de manos. La charla estuvo a cargo del responsable de vigilancia epidemiológica del Centro de Salud Carlos Rugama.

En este encuentro les explicaron a los estudiantes de primaria y secundaria que medias de prevención deben de realizan ante el brote del covid-19.

Te puede interesar: MINSA y SILAIS del país preparados para enfrentar el coronavirus

“Estamos en la problemática ante el Covid-19 que ya está presente en el país y una de las medidas principales y esenciales para poderle hacerle frente es el lavado de mano. Entonces a los muchachos se le está explicando como medida de prevención ante esta problemática y que ellos sean multiplicadores dentro y fuera de sus hogares”, expresó Anfat Aguinaga, responsable de vigilancia epidemiológica del centro de salud Carlos Rugama.

Esta es una estrategia que se ha venido implementando en todos los centros educativos.

“El Ministerio de Salud está orientado hacia la prevención, y la prevención y se empieza desde los pequeños para que ellos serán multiplicadores y poder tener una base sólida en las comunidades, en cada ahogar, para hacerle frente a esta problemática”, añadió Aguinaga.

Pasos

Los estudiantes del instituto Salomón Ibarra Mayorga aplicaron los siete pasos importantes para realizar el lavado de manos correctamente.

“Me enseñaron a lavarme las manos, aplicar agua para humedecer mis manos, luego me aplico jabón y que saque bastante espuma, vengo y hago entre los ganchos de los dedos, vengo agarró mi mano y me comienzo a darme palma con palma, etc. Todo esto es importante para no enfermarnos del Covid-19”, sostuvo la estudiante, Naara Gonzales.

Otra de las alumnas manifestó: “tengo que lavarme las manos después de recreo, antes de comer, después de ir al baño, hacer los siete pasos importantes porque el coronavirus está aquí y debemos cuidarnos”, dijo Charyl Maliaños.