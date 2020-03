Joven emprendedor cultiva lechugas con sistema hidropónico en Managua

Foto: TN8

En el Parque Nacional de Ferias estará ofertando sus productos un joven de 20 años, que hizo un huerto en su patio y ya cultiva legumbres y cereales.

Luis Olivas, es un estudiante de tercer año de Economía Agrícola de la UNAN Managua y desde hace 5 años tuvo la idea de cultivar desde su hogar, por medio de un sistema que distribuye y recicla el agua que va enriquecida nutrientes.

“La lechuga es mas limpia que en tierra, porque en tierra hay que estarle echando pesticidas por los gusanos y las hormigas, aquí no, porque al no haber tierra no hay insectos que afecten”, dijo el joven estudiante.

Este tipo de cultivo es desarrollado por su padrino en Jinotega y él quiso replicarlo en la ciudad.

“Nos permite hacer un uso del agua a la vez que la podemos ahorrar, ya que se puede reciclar hasta el 90% sin tener perdidas como en el cultivo tradicional que es en tierra”, explicó.

Otra ventaja de este sistema hidropónico es que no necesita pesticidas. Tan solo hay que estar pendiente del PH o acidez del agua para que estas variedades de lechuga crezcan adecuadamente. Pero también cultiva granos y cereales en bandejas en su pequeño huerto.

“El de la bandeja es de riesgo por aspersión, es decir que le echamos agua pringada y ese sistema es para alimentación animal. El pequeño productor en tiempos de sequía puede permitirse hacer esto”, detalló el emprendedor.

Mejor calidad

Con este otro sistema se multiplica hasta 6 veces la cantidad de semilla de maíz o trigo que se cultiva, el cual incluso puede ser consumido por el ser humano.

“Se puede hacer batidos uno para consumirlo en la mañana. Aporta bastante porque es un alimento bastante nutricional para las personas”, finalizó.

Este emprendedor tiene entre sus planes desarrollar un invernadero en Managua y producir para crecer y comercializar. Este negocio de sistema de cultivo hidropónico estará este fin de semana en la Feria Nacional de los Batidos y Refrescos Naturales.