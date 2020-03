Brindan medidas de prevención por coronavirus en mercado Roberto Huembes

Foto: TN8

La mejor manera de evitar el contagio es la prevención y precisamente por eso autoridades de la alcaldía de Managua y una brigada médica del Ministerio de Salud, la mañana de este jueves, realizaron un recorrido en el populoso mercado Roberto Huembés, para brindar recomendaciones y medidas de prevención a comerciantes y compradores ante la pandemia del covid-19.

“Entre mas sepamos cada uno de nosotros sobre esta enfermedad menos contaminación. Esto requiere también de tranquilidad, no entrar en pánico y precisamente eso andamos haciendo transmitir tranquilidad porque con solo que conozcamos las medidas a tomar de cara a esta enfermedad nosotros vamos a evitar la contaminación“, manifestó la alcaldesa de Managua Reyna Ruedas.

“Hoy vamos a entrar a visitar nuestros mercados. Vamos hablar con los compradores, con las personas que tienen sus negocios sus tramos y hablarles que nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando en pro para reducir los efectos que puede tener el virus en nuestro país“, manifestó el Dr. Domingo Olayo.

Ante la confirmación del primer caso positivo en el país, es importante destacar, que los comerciantes están acatando las medidas de prevención ante el covid-19.

“Esta muy bien para que empecemos a usar medidas no hasta que sea demasiado tarde. Lavarnos las manos, si venimos en los buses, abrimos puertas y tocamos dinero debemos usar alcohol gel“, manifestó María Martínez, comerciante de cosméticos.

“Tenemos que mantener la calma. Hay gente que anda como loca comprando comida, comprando el montón de cosas. También tenemos que aprender a confiar en Dios, es verdad que es bueno acatar las recomendaciones y es bueno que lo hagan en los mercados“, dijo doña Deysi Solorzano.

Preparación

Igual los compradores están frecuentando las farmacias preparándose con mascarillas, vitaminas C, y alcohol gel.

“No tenemos que alarmarnos pero no esta demás prepararnos con lo necesario porque no sabemos que puede pasar con este virus, yo ando comprando vitamina C, pastillas para la infección y mascarillas“, manifestó, José Rodríguez.

Este mismo recorrido se realizó en los 8 mercados de Managua de cara a la prevención siendo las principales: El lavado de las manos frecuente con agua y jabón o alcohol, mantenerse a distancia con cualquier persona que presente afectaciones respiratorias, si estornuda o tose cubrirse la boca con el ángulo interno del codo y si presenta cualquier síntoma relacionado acudir al puesto o centro de salud mas cercano.