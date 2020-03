50 compatriotas regresan a Nicaragua luego de ser deportados por Estados Unidos

Foto: TN8

Media centena de connacionales regresaron a Nicaragua, luego de vivir una travesía en un país ajeno, algunos por meses y otros por años que estuvieron lejos de sus familias buscando una oportunidad que las autoridades de migración estadounidense les arrebataron de las manos.

Lee también: Nicaragua se prepara para la primera jornada de vacunación 2020

Este miércoles 18 de marzo del 2020, a la 1:00 de la tarde arribó el avión en el que los nicaragüenses fueron recibidos por funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud y el Ministerio de la Familia, quienes dieron una bienvenida para facilitar el regreso a sus hogares.

Bienvenida de las autoridades

“En nombre de nuestro buen Gobierno les damos un saludo fraterno y damos gracias a Dios porque vinieron con salud y con vida. Nuestro Gobierno está haciendo un esfuerzo y con ahínco está luchando para que ningún nicaragüense tenga que salir de su país, para esto se está trabajando en diferentes áreas sociales”, dijo Doris Jackson Velásquez, representante del MIFAN.

Con esta bienvenida también se les entregó un refrigerio y una ayuda económica así como se les brindó el transporte a las diferentes terminales de buses para los compatriotas que viven fuera de la capital.

“Con este brote que hay a nivel mundial, el MINSA manda a un control con la pistola térmica, para que nos cooperen y ya que no sintieron ningún síntoma y vienen sanos, hay que descartar. En estos días si ustedes sienten síntomas no vacilen en ir al centro de salud más cercano u hospital y ahí les darán control e indicaciones. Seamos responsables, más con este brote; aquí gracias a Dios no ha entrado ese virus y gracias también al Gobierno que está pendiente a cada momento que está monitoreando esta enfermedad para que no entre”, se refirió Edwin Neira, representante del MINSA a los 50 connacionales.

Sentimientos de los compatriotas

La mayoría de los deportados expresaron su alivio y contento de estar nuevamente en su país después de haber vivido cierto tiempo en un lugar ajeno, donde supuestamente les daban maltrato y más ahora con la pandemia del COVID-19.

“No hay nada más valioso que la familia y a veces abandonamos lo más valioso porque pensamos que allá está lo mejor y lo mejor está aquí. A nadie le recomendaría yo irse, cuando yo vengo de allá de sufrir, de aguantar hambre y frío”, expresó Noe Cruz Hernández, proveniente de Estelí, comunidad La Montañita.