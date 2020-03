Entregan reconocimiento a Gustavo Leytón por trayectoria artística

Foto: TN8

Se realizó la sesión extraordinaria número 15 en la alcaldía de Managua, con el objetivo de entregar al cantante nicaragüense, Gustavo Antonio leyton, la orden municipal "Ciudad de Managua" en reconocimiento a sus 40 años de vida artística y sus 15 años de ser reconocido como el Rey del Chinamo.

Te puede interesar: Nicaragua sigue sin registrar casos de Covid-19

Ya es un compromiso del Gobierno apoyar las grandes trayectorias de los artistas nicaragüenses.

La sesión fue aprobada por unanimidad, posteriormente fueron entregados sus respectivos reconocimientos.

Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, dijo: " un reconocimiento por tanta alegría, tanta dedicación que nos ha hecho como pueblo. Somos un pueblo agradecido primeramente con Dios que nos da la oportunidad de tener artistas que traen alegría a las familias nicaragüenses. Reconocemos el trabajo, el amor de este trabajo cultural que ha hecho a nuestro país, y sobre todo que tenemos un Gobierno que apoya la cultura. Estos artistas que han nacido con el tiempo y han traído tanto honor a nuestra patria".

"Dice ahora que él, su familia, sus hijos, sus nietos, se van a sentir a partir de ahora más orgullosos, porque se le está reconociendo no solo esos 40 años al aporte a la música, al arte, a la cultura. Se le reconoce a la alegría del pueblo nicaragüense", destacó Enrique Armas, vice alcalde de Managua.

Reconocimiento

El solista con más de 150 discos, y más de 60 videos editados. Es una personalidad artística, quién nació bajo el seno de una humilde vivienda, y menor de 5 años, se mostró muy agradecido al recibir este valioso reconocimiento.

"Tengo el honor de ser el primer artista en vida en recibir este reconocimiento la orden ciudad de Managua. Me siento halagado, agradecido con la compañera, el comandante, con la vicealcaldesa y todos los concejales. Todos los que me quieren y me han apoyado para obtener este reconocimiento", expresó Gustavo Leyton.

Sus hijos quienes estuvieron presentes, dicen sentirse orgullosos que su padre sea reconocido como una destacada personalidad artística.

También recibió una medalla y una placa como parte de su reconocimiento.