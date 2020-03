ISSDHU pasa a la Presidencia de Nicaragua para fortalecer su gestión

Foto: TN8

En la Asamblea Nacional este jueves se realizó una sesión ordinaria para discutir la Presentación de Leyes y Decretos, con una iniciativa enviada por el Presidente de la República.

Con trámite de urgencia fue discutida una iniciativa sobre Ley de Fortalecimiento de la Gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, ISSDHU, por la cual este ente deja de estar supervisado por la Policía Nacional y pasa a la Presidencia.

"Mediante su propio marco jurídico, adscribiéndole a la Presidencia de la República a fin de dinamizar las actividades propias de este régimen especial de seguridad social", leyó la diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional, en relación a esta iniciativa para fortalecer esa entidad adscrita a la Policía Nacional.

El ISSDHU es un ente autónomo del Estado que regula, regenta y administra los fondos de seguridad social de los miembros de la Policía Nacional y otras direcciones adscritas al Ministerio de Gobernación como: Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería.

"Hay que decir que el ISSDHU no es un organismo de la Policía, es una institución autónoma que ahora lo va a regentar la Presidencia de la República. Ese es el cambio que se hace, por tanto, el instituto va a continuar en su proceso normal, con su administración y su manejo propio regentado por la Presidencia de la República", detalló el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional.

Autonomía

"El cambio es porque se sanciona a la Policía Nacional, aunque no tiene ninguna afectación el ISSDHU, se le quiere garantizar por la naturaleza de lo que regenta es la administración de la seguridad social de trabajadores del Estado como son Migración, los funcionarios del Sistema Penitenciario, los Bomberos y la misma Policía Nacional; se le quiere separar para que no continúe con todo ese montón de afirmaciones que se han hecho que había sanciones para el Instituto de Seguridad Social de la Policía, porque ellos no son parte de la Policía, es un organismo independiente, autónomo y con una personalidad jurídica propia para generar hechos legales, hechos jurídicos y hechos económicos", agregó el parlamentario.

Esta iniciativa fue aprobada con 71 votos a favor.