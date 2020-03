Bo. San Judas: Continúa entrega de títulos a la mujer nicaragüense

Foto: TN8

La Procuraduría General de la República, PGR, entregó este lunes 48 títulos de propiedad en el barrio San Judas a igual número de familias, que necesitaban contar con el documento que jurídicamente protege su derecho sobre el espacio que habitan.

El Gobierno de Nicaragua durante marzo otorgará 2 mil títulos de propiedad, dando continuidad al proceso de legalización que las familias habían solicitado y a cuya demanda, paulatinamente, se ha dado respuesta.

"Estamos en el Distrito III, en el barrio San Judas, pero vamos a estar visitando también lo que es anexo Camilo Ortega, Sierra Maestra, Villanueva Mirna Ugarte, El Recreo y también en lo que respecta a Managua se está visitando Tipitapa: Las Canoas, Virgen del Roble, diferentes lugares de Tipitapa. Los 2 mil títulos de propiedad que estamos entregando en esta jornada están dedicados a nuestras hermanas mujeres que juegan un papel fundamental en nuestro país", señaló Erving Gutiérrez, técnico de la Procuraduría General de la República.

El Estado nicaragüense, a través de las instancias correspondientes, se encarga del proceso de legalización que para las familias beneficiadas es gratuito. En la jornada de este lunes Marlene Domínguez recibió con satisfacción el documento.

Seguridad

"Mis hijos van a disfrutar, nadie les podrá decir: Bueno aquí no es tuyo, andate. No ahora, van a salir mis hijos y van a decir: No mi mamá dejó esto porque el Cmandante nos mandó esto y esto es de nosotros y nadie nos va a sacar", expresó Domínguez, quien desde hace 36 años habita en San Judas.

"Si uno no tiene esto, lo pueden sacar de aquí; ya tengo respaldo de que es nuestro, de mis hijos y no lo esperaba, fue una sorpresa, gracias a nuestro Señor Presidente", manifestó Martha Molina, otra habitante del barrio San Judas.

Durante la presente semana, otras mujeres y familias nicaragüenses serán protagonistas de esta jornada que se desarrolla a nivel nacional.