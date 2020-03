Nicaragua reconoce a la mujer científica y lanza jornada especial

Foto: TN8

Las mujeres que han aportado grandes investigaciones en diferentes campos en Nicaragua recibirán un reconocimiento. Las candidatas deben de presentar un proyecto en el marco de su formación de maestría, doctorado o post doctorado.

“Es un gran privilegio poder expresar el trabajo acumulado durante casi 30 años en la universidad, con todo lo que hemos realizado con los estudiantes, los colegas, todas las investigaciones, las experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de todo el tiempo con las jornadas universitarias de trabajo, que presentamos otras actividades, también trabajamos y ganamos otros premios del Banco Central, también de ciencias, entonces ahí uno presenta todo lo que es la experiencia que uno tiene alrededor de todos los trabajos que se van desarrollando a lo largo de toda su experiencia profesional", explicó la catedrática de la UNAN-León, Ana Cristian Rostrán, quien tiene 33 años de experiencia.

"Entonces vas contando tu vida, todo lo que has hecho, en toda tu vida, qué proyectos has viajado, qué tesis has presentado, en qué áreas; por ejemplo yo he trabajado en el área de biología, en agroecología y medicina, en odontología, en agricultura (...) Es una experiencia que uno tiene que vivirla”, agregó.

Avances en ciencia y tecnología

“Son varios certámenes para la investigación, para la proyección de los avances evolutivos en ciencia y tecnología, así como para la aplicación de tecnología con fines educativos. A partir de esta semana de marzo hacia noviembre de este año, tenemos un programa de eventos intensivos, que llevan varias ferias de ciencia y tecnología, la formación de docentes, la presentación de resultados de investigaciones en el uso de tecnología y la producción de contenido a partir del uso de diferentes herramientas que nos proporcionan las potencialidades tecnológicas", explicó el asesor presidencial en temas de educación, Salvador Vanegas.

"Va a ser un buen año para la ciencia y la tecnología y parte de ello es precisamente que este año vamos a tener a todos los docentes de educación básica con el uso de tecnologías, pero también en el curso avanzado e intermedios en el uso tecnología”, indicó Vanegas.

“En honor a ella, a la mujer científica, la investigadora, hacemos este lanzamiento el día de hoy. Tenemos 32 planes y proyectos en esta jornada, eso es lo que estamos buscando. Se plantea y está bien claro en el lanzamiento los temas que normalmente se traen a este tipo de concursos y que están buscando la relación, la investigación y la innovación con la realidad nuestra y con el aprovechamiento de las tecnologías”, concluyó Vanegas.