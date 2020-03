Hospital Lenin Fonseca realizó jornada de ultrasonidos para mujeres

Foto: TN8

Más de 100 mujeres asistieron al hospital Lenin Fonseca, para realizarse sus ultrasonidos, examen de mama, ultrasonidos pélvicos y renales, la mayoría provenientes del hospital Bertha Calderón.

"El día de hoy se está realizando una jornada de ultrasonidos con el hospital Lenin Fonseca, más bien es como un hermanamiento que ellos nos están ayudando a agilizar la agenda de espera que tenemos en el hospital Calderón", afirmó Dina Herrera, responsable del departamento de trabajo social del hospital Bertha Calderón.

"Ustedes pueden ver aquí a todas nuestras pacientes, son pacientes que pasan en el servicio de ginecología y oncología de nuestro hospital y entonces los recursos de Lenin Fonseca nos están apoyando agilizar un poco de lo que es la agenda de espera, porque la demanda que tenemos de ultrasonidos en nuestra capital es bastante grande", agregó Herrera.

Esta jornada se hace con el objetivo de agilizar la agenda de espera del hospital Bertha Calderón con el apoyo del equipo médico especializado del hospital Lenín Fonseca y así brindar una atención veloz y de calidad.

"Pues a mi me gusta como esta esto, porque así me atienden rápido y así veo como estoy de salud, también es bueno para que vean como atienden aquí porque se ponen las pilas, yo me andaba haciendo un examen de mama", fueron palabras de María Elena Martinez García.

Estos trabajos se coordinan con hospitales y centros de salud que tienen muchos pacientes en espera y sus urgencias médicas no pueden esperar mucho.

Estas jornadas se realizan todos los sábados y las mujeres que acuden a este centro hospitalario agradecen la rápida atención.