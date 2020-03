Trabajadores de supermercados dicen a Walmart Nicaragua: "No al despido"

Foto: TN8

Trabajadores que desempeñan labores en los supermercados Maxi Palí, Palí y La Unión, se plantaron frente a las oficinas de Walmart Nicaragua, exigiendo mantener sus empleos que según su protesta perderían por causa de la llamada promotoría eficiente.

“Walmart recuerda que tenemos familia, no al despido”; “Con tu promotoría eficiente en la calle dejarás a muchos”; “Walmart somos display y queremos trabajar”; eran algunos de los carteles que portaban mientras elevaban sus voces al unísono, diciendo: "¡Queremos trabajar, queremos trabajar!".

¿Qué es promotoría eficiente?

La promotoría eficiente que se ha llevado a cabo en países como Chile, México, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, consiste en contratar un nuevo personal para realizar trabajos que beneficien las ventas de los supermercados.

Según Richard Lugo Chamorro, gerente de asuntos corporativos; los displays, los promotores que están trabajando actualmente pueden aplicar a las 850 plazas que abrirán.

“Lógicamente al ellos contratar su propio personal obligan a las agencias que tercerizan el servicio que nosotros damos, a despedir su personal (...) Pedimos a Walmart que pueda replantear esa propuesta”, expresó uno de los manifestantes que ha trabajado por más de cinco años en Maxi Palí.

Walmart está realizando 11 ferias de empleo a nivel nacional y según declaraciones de Chamorro, gerente de asuntos corporativos, los nuevos empleados gozarán de todos los beneficios que Walmart da a sus trabajadores, es decir que las personas quienes antes estaban contratadas por terceros, si deciden aplicar a las nuevas 850 plazas, pasarían a ser parte de la familia Walmart.

"No hay despidos"

“Yo no sé quiénes son las personas que están afuera, Walmart no está despidiendo absolutamente a nadie. Esas personas no trabajan para Walmart, es todo lo contrario, estamos contratando a personas”, destacó el funcionario.

“Estamos pidiendo a los promotores que apliquen. A nosotros nos sale mucho más fácil encontrar personas que tienen experiencia en este sector; son bienvenidos, a mí me interesan que ellos apliquen. Les estamos dando la oportunidad de que tengan todos los beneficios de Walmart y se les paguen sus horas extras”, destacó Chamorro.

Reclamos

Por otro lado, los trabajadores inconformes con la respuesta de Walmart, expresaron el porqué no aplican para esas plazas que oferta Walmart.

“Sus mismos trabajadores se quieren pasar a nuestras marcas, porque ellos miran el abuso que ellos tienen en horarios, donde los hacen trabajar muchas horas de más. Cuando los gerentes y los distritales hacen supervisión los hacen trabajar hasta las 3 de la mañana y los engañan con sandwich y gaseosa”, dijo Sergio Leiva, quien ha trabajado nueve años en supermercados.

Las orientaciones que se les dio a estos trabajadores es que a partir del 5 de marzo ya no seguirán laborando en los supermercados.