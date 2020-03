Román González arribó a Nicaragua después de gran velada boxística

Referencia

La población nicaragüense recibió a puertas abiertas al campeón pugilístico Román "El Chocolatito" González, luego de coronarse campeón de las 115 libras en una velada boxística realizada este sábado 29 de febrero en Estados Unidos.

"Estamos saliendo adelante, demostrando las cualidades que tenemos, y anoche lo demostramos que estamos bien bendecidos por Dios y estamos muy feliz; estamos con ustedes aquí en el aeropuerto disfrutando un campeonato más a como lo prometí, lo cumplí, gracias a Dios todas las cosas salió bien como uno quiere", expresó Román Gonzáles.

El apoyo al boxeador por parte de las familias que lo vieron triunfar era de esperarse ya que este gran atleta del mundo boxístico ha llevado en grande el nombre de Nicaragua.

"Yo estoy feliz y contento, porque Dios me ha tenido aquí con mucha fortaleza y con muchas bendiciones en mi vida, la verdad que es él único que me ha dado la sabiduría, la bendición y pues luego es un talento que Dios me regaló para dárselo a toda Nicaragua y disfrutar de lo mejor que se pueda y aquí estamos siempre en lucha", agregó González.

Lee también: Familias disfrutan de los centros turísticos de Pochomil y Masachapa

En su arribo a Nicaragua el Vicealcalde Enrique Armas, alabó la gran batalla que tuvo y aseguró que Román es uno de los mejores boxeadores libra por libra.

"A mí me ha impresionado la cobertura mediática que tuvo la pelea antes durante y después del combate; ver a grandes periodistas dando cobertura y narrando este combate es una cosas muy bonita, en realidad el mundo se rindió en elogio el mundo boxístico se rindió a los pies del Chocolate", afirmó Enrique Amas, Vicealcalde de Managua.

El "Chocolate" espera seguir dando un gran espectáculo y seguir demostrando el gran potencial que tiene arriba del ring.