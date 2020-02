Familias de Nicaragua son operadas gratuitamente de pterigion, cataratas y retinas

TN8

Un total 30 cirugías de pterigion y cataratas, se efectuaron en el Centro Nacional de Oftalmología, beneficiando a familias de bajos recursos económicos y provenientes de diversos municipios de Nicaragua.

"El pterigion es el pellejito en el ojo que molesta, que arde, que duele, entonces ayuda digamos a las personas mejorar su condición de amor en este caso, también tenemos cirugía de retina, esta cirugía son más dilatadas, entre dos a tres horas son cuatro cirugías, también tenemos este cirugía de catarata y quiero decirle que esto es simultáneo en Ciudad Sandino", expresó Francisca Rivas, directora de Centro Nacional de Oftalmología.

La directora agregó que en Operación Milagro se están realizando 30 cirugías de catarata también, "lo hacemos para disminuir la lista de espera".

Expresó que las cirugías son completamente gratis y que estos pacientes no tienen que ir a pagar grandes cantidades de dinero en clínicas privadas.

"Las cirugías andan entre 300 y 500 dólares y en el caso de las operaciones de cataratas entre 1, 000 y 1, 500 dólares, dependiendo del lugar donde vaya, son realmente caros estos procedimientos, es una bendición que nosotros tenemos el programa emblemático de operación milagro, que atiende la primera causa de ceguera", justificó la funcionaria pública.

Marvin Sandoval Polanco, habitante del barrio San Judas en Managua, se mostró muy agradecido con Dios y con las autoridades, ya que van a operar los dos ojos de cataratas.

"Tengo catarata, entonces miro turbio, me arde la vista y se me pone el ojo rojo, por eso me vine a que me operaran, y estoy agradecido, porque no voy a pagar ni un solo córdoba", expresó este habitante de Managua.

Kenny Mejía López, habitante de Rosita, dijo que la va a operar de pterigion, llegó a Managua en el mes de enero y un mes después, ya le estaban programando la cirugía.

Atención de calidad

"A mi me afecta el ojo, me estorba ese pellejito que tengo en el ojo, y me vine a Managua para que me lo operen y gracias a Dios, que ya me están atendiendo", destacó esta humilde mujer que proviene del caribe norte del país.

Estas operaciones de pterigion y cataratas, se realizan todos los días en ese Centro Nacional de Oftalmología y ha beneficiado a miles de familias nicaragüense desde que la salud se declaró gratuita en la nación en 2007.