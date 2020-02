Nicaragua presentó "Antojología de Carl Rigby" en Festival de Cine SICA

Foto: TN8

Los países miembros del SICA continúan impulsado el festival de cine en Nicaragua, país al que le correspondió presentar un trabajo audiovisual la noche de este viernes.

Ante la sala Pilar Aguirre completamente llena, Nicaragua presentó el Documental “Antojología de Carl Rigby”, durante el quinto día del Festival Centroamericano que acoge desde el pasado 24 de febrero. En esta presentación estuvieron nicaragüenses amantes del séptimo arte y representantes del cuerpo diplomático.

“Son 7 días, donde expondrán todos los países de proyección y esta vez le toca a Nicaragua y estamos con el Documental Antojología de Carl Rigby, de la directora María José Álvarez y del director Eduardo Spieleger, que es prácticamente una celebración en sí a la vida y obra literaria del poeta Carl Rigby de nuestro Caribe”, dijo Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional.

Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano han presentado en los últimos días diversas producciones cinematográficas. El Festival de Cine Centroamericano es promovido por Honduras, que ostenta la presidencia pro tempore del SICA, según las recientes valoraciones, todo ha sido exitoso y concluye el próximo 3 de marzo.

“La verdad súper bien, mejor de lo que esperábamos; la inauguración fue un éxito, tuvimos la sala llena, todos estos días también. Todas las embajadas se han esforzado mucho, hemos trabajo (la verdad) muy unidos, tenemos grupos de comunicación donde estamos de manera constante invitándolos, la verdad, todo fue coordinado con mucha unidad”, expresó Castillo.

Las producciones audiovisuales que se estarán trasmitiendo son las siguientes, "En Busca de la Ciudad Blanca” (Honduras), “Cuatro Puntos Cardinales” (El Salvador), “Septiembre, un llanto en silencio” (Guatemala), “El Barco Prometido” (Costa Rica), Antojología de Carl Rigby” (Nicaragua), “Tecuani and the Duende” (Belice), “Azuquita and Los Jubilados” (Panamá) y “Lo que siento por ti” (República Dominicana)

En el marco de este festival también se están brindando talleres sobre técnicas de producción de películas a bajo costo.