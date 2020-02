Estos son los dos protocolos que activó Nicaragua por el coronavirus

Foto: Stock Media

Nicaragua presentó este viernes ante el cuerpo diplomático acreditado en el país y organismos internacionales de cooperación, dos medidas que se están tomando por el aumento de casos de coronavirus y su llegada a Latinoamérica.

“El que trae síntomas y viene de un país donde se están presentando casos, entra como sospechoso, se aísla en las unidades de salud que nosotros tenemos establecidas y esa persona sigue el protocolo de atención médica ya propiamente dicho, que es lo que vamos a poner de acuerdo a los síntomas, ya eso es propiamente la atención médica", explicó la doctora Sonia Castro, ministra asesora en temas de salud.

"El otro protocolo es la persona que viene de un país donde ha tenido casos o tuvo en contacto directo con alguna persona que tuvo síntomas y que él no trae síntomas, viene sin nada, sin fiebre, sin tos, sin dolor en la garganta, sin cefalea, nada, no trae síntomas; entonces esta persona se va a su casa. Si es extranjero se va al hotel donde todo mundo para entrar a un país registra que es a dónde se va a quedar a dormir, a dónde va a estar, entonces en ese hotel, si viene por un mes, pues va a estar 14 días en el hotel, porque hay restricción de movilización, hasta descartar que pasó los 14 días de incubación, que se espera que no presente síntomas. Nosotros como ministerio vamos a estarlo visitando, dándole recomendaciones”, afirmó.

Seguridad en las fronteras

Este país centroamericano tiene 13 puntos de acceso tanto aéreos, marítimos y terrestres; tiene una vigilancia las 24 horas con personal capacitado y herramientas de detección de síntomas.

En el Complejo Concepción Palacios, la sede central del sistema público de salud, está el laboratorio donde se enviarán las pruebas de biología molecular para constatar los genes del virus, es decir que ya se está en la capacidad para confirmar casos.

A pesar que no hay medidas migratorias, ya están los hospitales designados para atender posibles pacientes, además indicaron que estos protocolos son cambiantes.

Tanto los representantes diplomáticos como los de organismos de cooperación compartieron inquietudes que se aclararon por las autoridades del sistema público.