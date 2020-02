Entregan material deportivo a promotores municipales en Nicaragua

Foto: TN8

El Coordinador Nacional de la Juventud Sandinista por mandato del Gobierno de Nicaragua realizó la segunda entrega del año de material deportivo a los jóvenes promotores del deporte en varios municipios de Nicaragua.

“Queremos transmitirle a ustedes que este esfuerzo no es posible si no hubiese una voluntad política, porque nunca hemos tenido en la historia nuestro país un presidente promotor del deporte en todas las disciplinas y por lo tanto el Comandante Daniel, confía en nosotros en que debemos ser administradores y no repartidores de material deportivo que son dos cosas muy distintas y este material tiene que permitirnos desde el barrio, desde la comunidad garantizar una continuidad de todo lo que hemos programado”, expresó este viernes Milton Ruiz.

Esta entrega se realiza con el fin de potencializar a la juventud en todas sus capacidades a través de material deportivo, así mismo dando acompañamiento a los jóvenes para seguir construyendo más deporte, salud y educación.

“Con este material lo que pretendemos hacer son más actividades deportivas, promoción al deporte, llegar hasta el último rincón del muchacho que no tiene para poder jugar. Nosotros continuamos trabajando en llevarle el deporte de su preferencia, estamos organizados por consejos deportivos municipales y en los barrios y comunidades”, expresó Wiber Vallecillo, coordinador del Movimiento Deportivo Alexis Argüello de Juigalpa.

Plan para el verano

Para el 2 de abril estarán entregando material de fútbol y playa voleibol, para poder crear un programa de actividades para el verano, donde las familias visitan los principales balnearios para el disfrute y la recreación familiar.

"Nosotros para el Movimiento Deportivo Alexis Argüello es una gran alegría restituir todos los derechos de todos los jóvenes de los barrios y las comunidades a nivel nacional. Es una satisfacción llevarle este material, gracias a la voluntad del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo que solo nuestro Gobierno está preocupado por la juventud y por la recreación sana de todos los jóvenes”, manifestó Heyssel Velásquez, Coordinador del Movimiento Deportivo Alexis Argüello de León.