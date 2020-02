Migración y Extranjería da a conocer plan de trabajo “Verano 2020”

Foto: TN8

La Dirección General de Migración y Extranjería informó este jueves sobre el trabajo que realizarán en los diferentes puestos fronterizos de Nicaragua en la temporada de verano del año 2020.

Se elaboró un plan de trabajo, donde se orienta el incremento de ventanillas a nivel nacional, en la sede central, los SERTRAMI y los puestos fronterizos, así también el fortalecimiento en la cantidad de funcionarios operativos que están de cara a la atención al público.

Cabe mencionar que en esta temporada de verano se estarán otorgando visa de salidas a menores de edad en los puntos fronterizos, esto con el objetivo de facilitar a las familias nicaragüenses que viajan con menores para que puedan realizar sus gestiones sin ningún problema.

Se atenderán 2 cruceros este año en San Juan del Sur, con el cual ya se cuenta una serie de actividades que se estarán realizando para recibir a los turistas.

Lee también: INTUR anuncia fin de semana con cultura, gastronomía y alegría popular

“Los horarios de atención para esta temporada alta son en la sede central de 8 am a 5 pm, y en los diferentes SERTRASMI en los departamentos en los mismos horarios; Metrocentro y Multicentro Las Brisas estarán atendiendo de lunes a viernes de las 10 am a las 5 de la tarde y los domingos de las 10 am a las 1 pm”, aseguró el Capitán Miguel Ángel Cortez, segundo jefe de la Dirección de Fronteras de la Dirección General de Migración y Extranjería.

En los puestos fronterizos son 24 horas al igual que en el aeropuerto internacional Augusto Cesar Sandino, también El Espino, Las Manos, el Guasaule.

En San Pancho y Peñas Blancas están ajustados a los horarios de que atienden del lado de Costa Rica, siendo Peñas Blancas de las 5 am a media noche y San Pancho de las 8 am a 5 pm.