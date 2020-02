Alcaldía de Managua realiza limpieza en orilla de Laguna de Tiscapa

Foto: TN8

En el marco del aniversario de la firma de la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y la Humanidad, la dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua realizó la “Jornada de Limpieza en la área Protegida Laguna de Tiscapa.

Está actividad fue realizada con el apoyo de la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Nicaragua y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

De esta manera iniciaron los procesos continuos de limpieza de la laguna, como parte del proyecto “Fomento de la Educación Ambiental No formal e Informal en el Municipio de Managua”.

"Este proceso nosotros lo hemos hecho anualmente, osea, anualmente la Alcaldía, el Ejército y otras instituciones han participado como organizadores y universidades, se dan a la tarea de hacer la limpieza de las orillas del cuerpo de agua con el objetivo de mantener limpio este recurso tan importante para los managuas", dijo Camilo Fonseca Sandino, director de Medio Ambiente y Urbanismo de la Alcaldía de Managua.

Ha sido una prioridad para el Gobierno el cuidar y limpiar este cuerpo de agua, incluso con una máquina de oxigenamiento del agua para cuidar la vida de este recurso natural que ha sido una referencia en toda la historia de Managua y una joya turística.

"Tiscapa tiene 400 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Estamos hablando fácilmente de 1 millón 200 mil metros cúbicos que ustedes pueden ver las condiciones en que están: a estas alturas en otros años, con las condiciones climáticas del verano, tendríamos nosotros la proliferación de las algas y por ende, la desintegración orgánica hace que tengamos malos olores", expresó Fonseca.

"Hoy con este trabajo que estamos haciendo, un trabajo que se ha venido haciendo de forma permanente con la aplicación de microorganismos, con el tema del nuevo airado que la alcaldía de Managua, gracias al Gobierno y al Pueblo Holandés, instaló el año pasado, hoy tenemos una laguna que no tiene olores, que las algas no están visibles, no tenemos algas, y si ustedes se acercan ahí pueden ver la presencia de los peces, podemos ver el cambio ", agregó el funcionario.

Como parte de la lucha constante contra el mal manejo de los desechos sólidos, este tipo de jornadas se estarán realizando mensualmente con apoyo de diversas instituciones y organismos.