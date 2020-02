Realizan acto de toma de posesión del jefe del Ejercito de Nicaragua

Foto: Jairo Cajina

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta del país centroamericano, participaron junto al consejo militar del Ejército de Nicaragua en el nombramiento del jefe de las fuerzas armadas, que coincide con la conmemoración del 86 aniversario del asesinato del General Augusto C. Sandino.

De esta manera, se nombra al general Julio César Avilés como nuevo jefe del ejército, por un periodo de cinco años, dicta el decreto presidencial, leído por la vicepresidenta Rosario Murillo, entregando acto seguido el mandatario "el bastón de mando" al jefe militar.

En esta actividad, el general de ejército Julio Cesar Avilés, asumió por cinco años más, la jefatura del cuerpo castrense.

"Hoy conmemoramos el 86 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino, en este acto le rendimos honores, del 2015 a la fecha, se ha entregado los mejores esfuerzos al pueblo, nuestras fuerzas han garantizado el resguardo de las fronteras, garantizando la soberanía, se ha resguardado nuestro Río San Juan", dijo Avilés.

El jefe militar dijo que la lucha contra el crimen organizado se mantiene firme, lo que ha permitido frenar el narcotráfico.

"En los últimos cinco años, unos 13 mil 711 kilos de droga han sido incautados, se ha destruido más de 400 mil plantas de marihuana, se ha incautado al crimen organizado unos 8 millones de dólares, más de 63 mil migrantes ilegales se han retenido en las diversas fronteras", precisó Avilés.

Palabras del mandatario de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega

"El mundo quiere la paz, porque hay luto y muerte e inseguridad en el planeta, por las epidemias, destrucción del mismo planeta, Sandino (Augusto C.), un día como hoy hace 86 años dando la vida por la paz, Somoza hijo del imperio (Estados Unidos), del mal abrazando a Sandino, hoy es un día de duelo nacional", dijo Ortega Saavedra.

Dijo que Nicaragua está luchando por la paz, a pesar de ser víctima de la agresión expansionista a como lo hace con otros pueblos.

Ortega Saavedra, dijo que en el nombre de Dios, les pedimos a los Estados Unidos que cambien su política por la de paz.

"En este día hemos entregado el bastón de mando al jefe del ejército Julio Cesar Avilés, a un ejército para defender la paz y soberanía del país, Nicaragua con la mejor disposición de coordinar esfuerzos para luchar en favor de la paz", explicó Ortega.

El mandatario nicaragüense dijo que hay que cultivar el amor al prójimo y así cultivar la paz.

SOBRE EL GENERAL SANDINO

Fue la poeta e intelectual chilena Gabriela Mistral quien inmortalizó las palabras, describiendo al general Auguato C. Sandino como, "hombre heroico, héroe legítimo, como tal vez no me toque ver a otro", destacando la noble causa de su "pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio", definición que inspiró a otras revoluciones en América Latina.

La ocupación estadounidense se remonta de 1912 a 1933, fue un 4 de mayo que el general Augusto C. Sandino inicia la lucha por la liberación del país.

El general Augusto C. Sandino, fue asesinado a traición por Anastasio Somoza García, un 21 de febrero de 1934 en la zona de Tiscapa, Managua, conmemorando este 2020, 86 años del paso a "otro plano de vida".

Su legado fue recogido por el comandante Carlos Fonseca Amador y un puñado de jóvenes revolucionarios en 1961, para dar inicio al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Hoy la lucha antiimperialista del general Sandino, la retoman los jóvenes nicaraguenses, comprometidos con las causas sociales.