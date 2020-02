Nicaragua rinde homenaje al 86 aniversario de paso a la inmortalidad de Sandino

Foto: TN8

Este 21 de febrero se cumplen 86 años del paso a la inmortalidad de General Augusto C. Sandino. En Niquinohomo, Masaya, se realizó una exhaustiva jornada para rendirle homenaje.

En esta actividad estuvieron familiares del General Sandino, autoridades departamentales y municipales, representantes diplomáticos y la población en general de este municipio de Masaya. Así mismo un nieto del revolucionario mexicano, Francisco Villa.

Tras la colocación de una ofrenda floral en la casa natal dio inicio la sesión especial de la Asamblea Nacional; la primera de varias actividades con que Nicaragua, congregada en Niquinohomo, recordó la vida y legado del General de Hombres y Mujeres Libres.

"A 86 años del paso a la inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, es un honor para mí, como representante de esta ciudad, darles la más cordial bienvenida a la cuna de nuestro General Sandino (..) y hoy podemos decirle a nuestro General que estamos cumpliendo con su legado: mi causa es la causa de mi pueblo", dijo el alcalde de Niquinohomo, Elvis Tapia.

Durante esta actividad se destacó la lucha de Sandino y su Ejército en contra de la ocupación norteamericana, que logró la salida de las tropas yankees, las cuales se fueron no sin antes crear la Guardia Nacional y poner al frente a Anastasio Somoza, quien ordenó su asesinato a traición.

Historia de patriotismo

"Aprendamos de la historia: no es patriótica la traición contra el hermano que defiende la soberanía y la autodeterminación, ni contra los propósitos del bien común de la nación y sus ciudadanos; no es digno ofrecerse al mejor postor extranjero ni prestarse al poder externo para saquear las riquezas naturales ni usurpar la soberanía. No es digno venderse, arrastrarse, rendirse, entregarse; no es cristiano el oportunismo, el engaño, el egoísmo, la complicidad para cortar el futuro y el desarrollo de la nación", expresó en su intervención el historiador Francisco Bautista Lara.

De este héroe nacional fueron retomados sus ideales y enseñanzas años más tarde para la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que actualmente gobierna dirigido por el Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo.

"Creyeron que con la traición lo mataban y no se dieron cuenta que con la traición nacía a la inmortalidad y decir hoy Sandino, igual que decir Darío, es decir Nicaragua en cualquier parte del mundo. Sandino es la identidad del pueblo nicaragüense, Darío es la identidad del pueblo nicaragüense: Darío y Sandino son nuestro héroes universales, nuestros personajes universales", puntualizó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras.