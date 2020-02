Nicaragua y su valioso aporte al desarrollo del diccionario de la RAE

Foto: Wikipedia

En los últimos años Nicaragua ha venido aportando en la suma de palabras que se han agregado al diccionario de la Real Academia Española (RAE).

“Hemos trabajado en múltiples proyectos prehispánicos, en la elaboración de la gramática, en la elaboración de ortografía y de otros trabajos que se realizan a raíz del inicio de la política prehispánica que ya había empezado y en ese momento empieza un mayor aporte de todas las academias, y recuerdo hace años habían como 288 palabras con la marca Nicaragua; a estas alturas hay 2 mil 100, que tienen la marca de Nicaragua, no que se hablan solo en Nicaragua, sino que también compartimos con otros países cercanos", explicó Francisco Areladlo Oviedo, director de la Academia de la Lengua Nicaragüense.

Lee también: Abanico cultural en honor a Sandino para este fin de semana en Nicaragua

"La última palabra que hemos metido en el diccionario es la palabra enllavar, pero aquí en Nicaragua todos los académicos la hemos utilizado en algún otro texto publicado y ese ha sido un argumento que se llevó a la Real Academia Española, y que inmediatamente la ha colocado y por supuesto que se va a poner la palabra desenllavar”, afirmó Oviedo.

Aporte a la cultura nacional

Sus declaraciones se emitieron en la conferencia de prensa que brindó el jueves Santiago Muñoz, director de la Real Academia Española, quien sustentó cómo Nicaragua ha venido aportando al trabajo de esta institución cultural.

“El español es un idioma muy mestizo, ha sido sometido a un proceso de mestizaje a lo largo de su historia, aquí se sabe bien que en el español nicaragüense hay muchas palabras de composición y escritura que proceden de los lenguajes nativos, pero igual ha ocurrido con carácter general", apuntó Muñoz.

"No pasa nada que se incorporen algunas palabras de procedencia de fuentes distintas de la lengua española, no por eso se destruye, sino que se enriquecen cuando hay que incorporarlas a los diccionarios o al idioma, cuando tiene una utilización suficiente, cuando se comprueba que se dice por mucha gente, que tiene una significación para la que no tenemos una palabra distinta, pues entonces pasa al diccionario y pasa al diccionario en dos formulaciones distintas y como está escrita en el idioma original”, concluyó.

Enfatizaron que están trabajando en proyectos de cooperación bilateral como cursos y clases para los próximos meses.

Cabe señalar que en el mundo existen más de 580 millones de personas hablan español.