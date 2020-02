Foto: TN8 (Archivo)

AMOR QUE TODO LO PUEDE

AMOR QUE SIEMPRE VENCE !

¡Ay de aquel que nunca ha sabido

lo que és Amor!

Rubén Darío

Esta Semana abordamos nuestro Trabajo Creativo, nuestra Visión de Futuro en el Presente, en esfuerzo constructivo constante, vigilante, y enfocado en ver, para superar, los desafíos, y alcanzar metas, para proponernos nuevas.

Nuestro objetivo és caminar, luchar, vencer; saber caminar, luchar, vencer, con alas intactas, reconociendo la responsabilidad de encontrar y abrir Caminos, donde las puertas parezcan cerrarse, buscar, encontrar, abrir, y seguir caminando con más fortaleza. Seguir caminando con Fé y Esperanza.

Esta Semana vamos a conmemorar el 86 Aniversario del Magnicidio que marcó Nuestra Historia, y nos dejó el impulso del Siempre Más Allá !, como Mandato para hacer de nuestra Vida un contínuo Movimiento, Valiente, Osado, Audaz, que no sabe de claudicaciones, no conoce rendiciones, que no se deja, no se vende, no desmaya, jamás !

Seguimos promoviendo nuestro Modelo de Economía Democrática, Creativa, Familiar, Asociativa, de Mayorías Emprendedoras, Trabajadoras, Dignas, Fuertes, que nos fajamos con la Vida, y sabemos batirnos por lo Mejor.

Nuestro Modelo Económico ha cambiado. Lo dinamitó la Vida y las dependencias. Hoy, en esa lógica implacable del Siempre y del Más Allá, hemos logrado lo impensable, lo milagroso, lo insólito, lo increíble : Restaurar y Avivar nuestra Nicaragua, más firme, valiente, y decidida a avanzar con el esfuerzo, honrado y vigoroso, de un Pueblo en el cada día, y con el respaldo efectivo de un Estado con experiencia y responsabilidad, que asume lo que le corresponde orientando, ajustando, y sobre todo conduciendo con pasos propios del conocimiento y de la Visión Justa, Equitativa y Correcta, la recuperación.

Nicaragua está hecha de Vigor y de Gloria.

Nicaragua está hecha

para la Humanidad.

Quisieron devolvernos a la guerra. Nos hicieron la guerra; destruyeron, nos hicieron muchísimo daño, pero No Pudieron, Ni Podrán deconstruir el Alma Nicaragüense que és de Honor y Gloria, de Luchas y Victorias.

Nicaragua quiere Paz. Denuncia la guerra, y ha denunciado, y denuncia, como terroristas y criminales, a quienes hicieron la guerra y pretendieron re-instalar odio y muerte en nuestro País !

Aquí Nicaragua Libre !

Aquí Nicaragua Libre !

Y Aquí

No se rinde nadie !

No Pudieron,

Ni Podrán !

PARA QUÉ, LOS ODIOS FUNESTOS...?

Nadie puede olvidar quiénes atacaron, quemaron, violaron, asesinaron, trancaron, nadie puede olvidar las sacrílegas bendiciones, a tantos crímenes de lesa humanidad.

Nadie puede olvidar, quiénes despidieron a más de 160,000 [email protected] de sus Empresas Privadas; quiénes aprovecharon para cerrar negocios, fracasados desde antes, por malas prácticas y corrupción visible e invisible. Nadie puede olvidar los tropeles y tropelías que en nombre de una concepción acomodaticia y descompuesta de la “democracia”, una versión propia, saqueadora y egoísta, luego de haber incendiado, vilipendiado, calumniado y difamado, acusaban cínicamente, argumentando que el País se derrumbaba y todo estaba fallido, para volar con capitales a lo que ellos creían paraísos, vaciando de riqueza, mucha mal habida, las arcas nacionales.

Nunca olvidaremos a quienes con sangre en las manos y fuegos y furias diabólicas en las miradas, disponían y dictaminaban, juzgaban y sentenciaban, con Manos Eminentes, aderezados ultimátums, en ejercicios y espectáculos de circo romano, fieras incluidas, y poco de sentimiento o sentido nacional, nacionalista, honesto, caritativo, o razonable.

No olvidamos, ni olvidaremos, a los artífices de un Golpe de Colores, apátrida, con coreografías importadas y escenografías, teatralidades, guiones y eslabones muy USAdos, nada originales, pero sí perversos, demoníacos.

No olvidamos, ni olvidaremos, los rostros, los gestos, desfigurados por sus propios demonios, o los exorcismos, que no lograban ocultar satanismo y malignidad propias.

No olvidamos, ni olvidaremos, tanta maldad, porque no debemos olvidar, y porque el Tiempo sólo confirma la Voluntad de Paz y Bien de las Mayorías, frente a las maquinaciones irracionales, demoníacas, infernales, de los macabros, hoy deslucidos y desinflados, por su propia irracionalidad.

Recordemos todos los días :

Quiénes quisieron destruir Nicaragua...?

Los heraldos de la muerte !

Los Señores de la guerra !

Los delincuentes !

Los terroristas !

Los criminales !

Los ladrones !

Los macabros !

Los demonios !

que, No Pudieron,

Ni Podrán !

Nicaragua, con Dios guiando los Caminos, con nuestro Modelo Político, Socio-Económico, Revolucionario, Evolucionario, Cristiano y Solidario, continuará fortaleciendo Patria, Paz y Porvenir !

Vencemos porque

Somos Mayorías !

Porque Somos Patria, Paz y Porvenir !

Porque Somos [email protected] de Nicaragua, y le amamos !

Porque Vamos Adelante, Siempre Más Allá !

II

Mientras tenéis, oh negros corazones,

conciliábulos de odio y de miseria,

el órgano de Amor riega sus sones.

Cantan: oíd: “La vida es dulce y seria”.

Rubén Darío

Continuamos, por lo tanto, desatando y desarrollando los Talentos, la Inteligencia, las Capacidades de las Mayorías, en un Modelo profundamente Cristiano, profundamente Democrático, de Protagonismo Directo de las Personas, Familias y Comunidades, en la Política, en lo Social y en la Economía que entre [email protected], y por el Bien de [email protected], hacemos Victoriosa.

Encontramos en cada circunstancia la Bendición, la Oportunidad Bendita, de trabajar para hacer realidad nuestros Sueños y Esperanzas, en una Patria Fraternal, Libre de Odio, Libre de Ignorancia, Libre de Violencia, y sobre todo Libre de Animadversión y de Aborrecimiento, generados por el Mal Corazón, que no anida ni puede anidar, en nuestra Nicaragua.

Continuamos trabajando nuestro Modelo esencialmente Cristiano y Democrático, desde las Personas, Familias y Comunidades que, valerosos y valiosos, caminamos, sin detenernos, en la Propuesta de una Nicaragua que deja atrás la Pobreza, e instalando, con todas nuestras Fortalezas de Laboriosidad, Seguridad, Paz, Patria, Porvenir, el desarrollo de un Pueblo que camina creyendo, predicando, rezando, [email protected] y acompañ[email protected] por Cristo Jesús, en la creación y la recreación cotidianas de la Alegría Redentora, y de la Vida Digna, con Justicia y Bienestar.

Ningún aspecto de nuestro Modelo Democrático y Cristiano de Mayorías Protagonistas, puede ser descuidado.

III

En el Campo Social nos reunimos contínuamente para profundizar el conocimiento y alcance de nuestras Leyes, Programas, Propuestas y la Restitución indetenible de todos nuestros Derechos, fortaleciendo así un Modelo único y original, de Sociedad Fraternal y Solidaria, de Trabajo, Paz y Bien.

En la Economía Creativa, Social, Familiar, y Comunitaria que és cualidad inherente a nuestra Cultura de Justicia y Paz, avanzamos con la participación de más y más nicaragüenses en todas las formas de Trabajo Productivo, incorporando Técnicas y Tecnologías para ser cada vez más eficientes y generar cada vez mejores resultados, para las Familias, las Comunidades y la Patria de [email protected]

Las Cooperativas, las Fincas, los Negocios Personales y Familiares, el Comercio, el Turismo, los Emprendimientos en el Campo, en las Zonas Urbanas, entre Mujeres, Jóvenes, [email protected] Mayores, avanzamos [email protected] de Buena Voluntad y aplicando nuestra Creatividad, Imaginación, Fuerza de Voluntad y Compromiso de Desarrollo, en Hermandad y Justicia.

Todas las Instituciones del Gobierno y del Estado, respaldamos, apoyamos y aprendemos [email protected], porque estamos, forjando el Porvenir.

IV

./.

Dame la fortaleza

de sentirme en el lodo humano

con alas y fuerzas

para resistir los embates

de las tempestades perversas,

y de arriba las cóleras

y de abajo las roedoras miserias.

Rubén Darío

En los Espacios Políticos privilegiamos, cuidamos, la participación Protagonista de [email protected], con Responsabilidades y Deberes Plenos, con Equidad de Género, con Energía de Juventud, con Ánimo y Valentía, con Visión de Presente y de Futuro Amoroso y Armonioso, que elige Vivir en Paz, [email protected], [email protected], en Fé, en Valores de Familia y Comunidad, en elevada disposición de servicio, entre [email protected] y por el Bien de [email protected]

Nuestro Modelo Político, con Responsabilidades y Derechos Ciudadanos, que reconocemos, aplicamos y priorizamos en la Vida Cotidiana, se fortalece cada día en Caminos que incorporan plenamente todos nuestros Ideales y Valores. Porque somos un Pueblo que vive en Familia, que quiere continuar viviendo en Familia, con Respeto y Reconocimiento. Nos corresponde continuar desarrollando la Reconciliación y el Encuentro, como Bandera de Derechos, y Lucha Permanente, para que la Política sea un campo donde propiciemos [email protected] [email protected] el AMORANICARAGUA, a Nuestra Nicaragua Toda Dulce, Cristiana y Solidaria. Revolucionaria. Evolucionaria.

V

El Corazón del Cielo late

por las Victorias

de este vivir, que és un Combate

y és una Gloria.

Rubén Darío

Nuestros Caminos, nuestros Pasos están claros. Son transparentes. Nos proponemos seguir luchando por el Reino de Dios en la Tierra. [email protected] sabemos quiénes sembraron la cizaña, pretendiendo devolvernos a la crueldad de la guerra, que nadie quiere en Nicaragua. [email protected] sabemos cómo se vistieron, qué máscaras usaron, qué disfraces dispusieron, qué escenografías, qué teatralidad, qué coreografías y discursos, cómo profanaron Símbolos y Banderas que son de Patria, y no de perversidad.

[email protected] sabemos quiénes pretendieron destruir Nicaragua. [email protected] sabemos quiénes son los culpables del atraso que hemos tenido en nuestros Planes de Desarrollo Justo, Cristiano y Solidario. [email protected] sabemos de dónde llegaron las instructivas, las cartillas, los catecismos sin Cristo. [email protected] sabemos de dónde llegaron, quiénes les bendijeron, y quiénes manipularon pecados capitales, egoísmos, ambiciones desalmadas, y carencia de Espíritu, de sacralidad o de creencias humanistas.

[email protected] sabemos que hemos venido oponiendo la Espiritualidad Excelsa, que en todos los Tiempos nos ha permitido vivir los Signos, las Señales y los Mandatos de Dios Todopoderoso, animándonos a nunca claudicar, a no dejarnos imponer o atropellar, y mucho menos en el Nombre de Jesús. No puede haber voces o poses victoriosas, entre quienes sólo representan los peores abismos del Infierno, propio y colectivo.

T[email protected] sabemos que Ni Pudieron, Ni Podrán, porque Dios no dispuso el odio, la perversidad, los crímenes, la muerte, las violaciones, la cultura mafiosa de avasallamiento, violencia, delincuencia, o criminalidad, para Nicaragua.

[email protected] queremos Dignidad, Respeto, Trabajo, Seguridad, Paz y Bien. Y así será, porque hemos logrado, [email protected], [email protected] y en Victorias, erradicar el Mal, exorcizar con el Bien, y trabajar con Amor y Esperanza, en Cristo que nos fortalece y con quien todo podemos.

VI

Jesús, incomparable perdonador de injurias,

óyeme; Sembrador de trigo, dame el tierno

pan de tus hostias; dame, contra el sañudo infierno,

una gracia lustral ./.

Rubén Darío

No volverá el Pasado ! Aquí Vamos ! Caminando [email protected] ! paso a paso, en pleno Avivamiento Espiritual, con Dios que nos ilumina y guía, para que el Porvenir, el Horizonte, cada vez más ancho, real y pleno, de Voluntades, en Bondad, Generosidad, Fraternidad y Encuentro, nos llegue como lo hemos soñado, desde Rubén, desde nuestros ancestros originarios, desde el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, desde Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, desde muchos Caminos, y nos lleve, hacia una gran Meta, Luchar contra la Pobreza... Vencer la Pobreza... Vivir como [email protected], como Familia, con Justicia, Bienestar, Dignidad y Solidaridad.