Nicaragua mantiene vigilancia sin restricciones de viaje ante coronavirus

El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe en relación a la situación en el mundo del coronavirus y aseguran que en Nicaragua no existen casos sospechosos.

Las autoridades de salud confirman que hasta la tarde de este lunes, no existen reportes ni casos sospechosos del coronavirus en nuestro país. Aunque se mantiene la vigilancia de forma permanente, no existe ningún caso sospechoso por lo que no existe restricción alguna para el ingreso al país.

“Actualmente se tienen casos confirmados a nivel mundial de 71 mil 432 casos de coronavirus y actualmente OMS acaba de introducir una nueva definición de los casos diagnosticados con la sintomatología clínica. De los casos fallecidos a nivel mundial se registran 1 mil 775 casos que es el 2.4% de todos los casos que se han presentado a nivel mundial”, dijo el director de Prevención de Enfermedades del MINSA, Dr. Carlos Toledo.

Se mantienen 26 países afectados actualmente, incluyendo China; en 25 de los cuales hay 797 casos confirmados, el 1% del total de todos los casos. En América hay casos en Estados Unidos y Canadá.

Sin restricción en los viajes

“En Nicaragua es importante destacar que no se mantiene ninguna restricción para los viajeros, se mantiene la vigilancia en todos los puntos de entrada al país de manera coordinada con otras instituciones, al igual que las unidades de salud se mantienen en vigilancia ante casos que puedan acudir a las unidades de salud”, detalló.

En los puestos de entrada al país se continúa implementando el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud para los viajeros. Sin embargo, se insiste en que la población debe tomar sus propias medidas y ante cualquier sintomatología se debe acudir al centro hospitalario más cercano.