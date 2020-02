Don Hipólito y Minguita: una historia de amor eterno y comprometido

Foto: TN8

El amor sincero y comprometido se multiplica y sobrevive décadas intacto, es lo que confirma la historia de Hipólito Loásiga y Dominga Rocha, entre quienes en 1962 nació una amistad que se convirtió en un amor eterno.

"A los 8 meses más o menos le dije a ella que si quería casarse conmigo, me dice ella es un tiempo muy corto. Hablamos con mi suegra y me dice mi suegra 'pero si no se han conocido, en seis, siete meses ustedes no se han conocido', entonces le dije yo: 'yo vengo a casarme seriamente y a respetarla tanto a usted como a ella, no vengo para destruir su vida", narró Don Hipólito, quien aseguró que nueve meses después se unieron en matrimonio.

"Él llegó con toda la voluntad a pedir la entrada, pedir la mano y entonces me agradó a mí; entonces ya empezamos la amistad muy honestamente", señaló Doña Minguita, como es cariñosamente conocida.

57 años juntos han sido posibles gracias a la perseverancia y voluntad de ambos, esta pareja ejemplar comparten con nosotros las claves para lograr un amor sin reemplazos.

"Sobre todo la comunicación es la parte mejor para sobrevivir en un hogar, si no se comunican la mujer y el hombre no pueden sobrevivir, tienen que estar de acuerdo en lo que hacen", sostuvo Don Hipólito.

"Nosotros vivíamos siempre luchando y luchando, y siempre con el amor y con el cariño del uno y del otro", mencionó Doña Minguita.

Ser amigos, socios y esposos ha alimentado esta relación que dio como frutos dos hijos, 9 nietos y muchos bisnietos.

"Es muy bonito esa coordinación, yo he aconsejado a muchas personas que están comenzando una vida, les digo otorgar, saber llevarla bien, con los niños, una mujer se debe cuidar como el ojo de la cara", afirmó el esposo enamorado.

Indispensables

Tras los años ambos se han convertido en personas indispensables el uno para el otro, y la complicidad es parte natural del sólo ser que formaron hace más de cinco décadas.

"De corazón yo nunca pensé apartarme de ella, jamás se me cruzó por la mente, es un tesoro que no lo pude encontrar en ninguna parte; por eso la estimo mucho porque me costó tanto construir este matrimonio que ahora tengo que cuidarla", afirmó Don Hipólito.

Hipólito Loásiga, 79 años, y Doña Minguita de 75, forman la pareja más admirada de la comarca capitalina Los Vanegas.