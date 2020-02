Israel y Ángeles; pareja que vive una segunda oportunidad en el amor

Foto: TN8

La vida les dio una segunda oportunidad para apostar nuevamente a su amor. Israel Tijerino se marchó de Nicaragua abandonando sin querer a la mujer que sería la dueña de su corazón para siempre y tras más de 30 años se aventuró en su búsqueda.

"Nos separamos por cosas de la vida y él se me perdió por un tiempo y entonces ya después nos volvimos a reencontrar. Me dice '¿te acordaste mí?' y le dije '¿cómo te me vas a perder? Claro que me acuerdo de usted'", expresó Ángeles Sequeira.

"Después de 30 años sin vernos, teníamos 35 años de no vernos y yo por miedo a que me dijeran que ella ya no existía, yo no la buscaba; pero últimamente me animé a buscarla, voy a desengañarme dije yo, a ver si ella todavía está viva le voy a proponer un noviazgo", manifestó emocionado Israel.

Amor inquebrantable

Israel y Ángeles continuaron con sus vidas, pero ninguno formó un hogar porque albergaban en su corazón un amor leal y la esperanza de volver a estar juntos.

"Siempre me mantuve soltero hasta el día de hoy", aseguró Israel.

"También yo, yo siempre lo esperaba, decía yo me va a llegar el momento de casarme con él", aseguró Ángeles.

Hace tres años vieron cumplido el anhelo más importante de sus vidas.

"Me fui donde ella vivía anteriormente y ahí le pregunté a una mujer por ella, sin saber que era mi suegra a la que le estaba preguntando por ella", relató Tijerino.

"Alegre estaba porque digo yo tanto tiempo se me había perdido y luego nos volvimos a reencontrar y cuando estuvimos ese reencuentro estuvimos alegre y hasta lloramos", indicó Ángeles.

Israel y Ángeles decidieron darse el sí definitivo y a partir de este 13 de febrero su amor está sellado por el matrimonio y la certeza de un futuro juntos.