Centros tecnológicos en Nicaragua brindan educación de calidad

Foto: TN8

A nivel nacional 34 mil estudiantes iniciaron sus estudios de educación técnica en los 45 centros tecnológicos que tiene INATEC.

En específico en el centro Hugo Chávez. Son cientos de jóvenes que decidieron iniciar a profesionalizarse con uno de los cursos que se ofrecen de manera gratuita.

“Estamos en el centro tecnológico comandante Hugo Chávez, impartiendo el curso de técnico en refrigeración y aire acondicionado comercial. Contamos en el turno matutino con 45 participantes que están aprendiendo la especialidad de refrigeración, ahorita estamos en el curso de reparación domiciliar, con el otro instructor que está demostrando lo que es soldadura; así como los tipos y el sistema que se utiliza en refrigeración", dijo el docente Guillermo Rocha.

"Estos muchachos saldrían con un técnico especialista en refrigeración de aire acondicionado comercial. El tiempo es de aproximadamente un año y medio y después ellos van a las empresas, a las prácticas profesionales. Ahorita están comenzando con lo básico que es refrigeración domiciliaria”, afirmó Rocha.

Palabras de los protagonistas

“Aparte de que no cobran nada, no discriminan a nadie, porque como hombres y mujeres hay matrícula para todos y no lo niegan ni nada, hay una muy buena oportunidad. Yo estoy estudiando refrigeración, me gustó, me gusta aprender muchas cosas, en realidad hay gente que se pone a estudiar estas cosas, porque además quiero sacar adelante a mi familia y estoy probando oportunidades”, sostuvo la estudiante Lisbeth Acevedo.

“Aquí se imparte todo el conocimiento, todos los materiales y se le comparte también las herramientas, aparte de eso hay capacitación de los docentes para mantener la calidad en el proceso de enseñanza, entonces estamos capacitándonos continuamente y a todos los alumnos para impartirles la mejor enseñanza", dijo la docente Felipa Sevilla.

"Es el objetivo para llevarle al ámbito laboral y que tengan todas las capacidades de poder enfrentar un puesto de trabajo en un taller, o una empresa, o ya sea desde su casa, que ellos puedan trabajar desde su casa”, concluyó.