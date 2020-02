Paquetes escolares llegan a todos los municipios de Managua

Foto: TN8

El Ministerio de Educación continua llevando los paquetes escolares a todos los municipios del país y este domingo la entrega se realizó en Managua.

Muy temprano llegaron los paquetes escolares al municipio de Ticuantepe. En el Instituto Nacional de esa localidad llegó un camión con 3 mil 118 paquetes para los niños y niñas del campo y la ciudad, los cuales fueron recibidos por los directores de cada una de las escuelas del municipio.

“Van a ser entregados para estudiantes de primaria, secundaria a distancia en el campo, preescolar y educación especial; así que la comunidad educativa de Ticuantepe es la sede ahorita del recibimiento de los paquetes escolares”, dijo Sergio Mercado, delegado del Ministerio de Educación para Managua.

A todos los municipios y distritos de Managua llegaron los 85 mil paquetes escolares en este fin de semana para apoyar a las familias en el regreso a clases.

“El paquete escolar viene a afianzar esa educación de los niños y niñas, pero también la permanencia en la escuela; ningún niño y ninguna niña que no tenga cuadernos, que no tenga mochila, puede decir que no va a la escuela por eso”, agregó Mercado.

Los paquetes escolares contienen cuadernos, estuche geométrico, lápices, lapiceros, block sin rayas, mochila y otros útiles como un respaldo para las familias de escasos recursos.

“Estamos hablando de las escuelas mas lejanas de nuestro municipio, las comunidades allá arriba, dispersas, como la comunidad Bella Vista. Realmente los niños, chavalos y chavalas vana recibir en un 100% en las comunidades rurales, así como los multigrados, los preescolares comunitarios y los preescolares que también tenemos”, expresó el delegado municipal de educación, Oscar Ríos Montano.

De igual forma, en los próximos días serán entregados 8 mil 500 paquetes escolares a los maestros.