Impresionante hallazgo: Fontanero descubre 40 valiosas piezas arqueológicas en León

Foto: TN8

La fontanería y las obras de excavación que ha venido realizando desde cuatro años, Carlos Enrique Guido, originario del municipio Telica, en León, fue lo que le permitió encontrar de forma increíble algunas piezas arqueológicas.

Entre estas piezas están algunas de material cerámico y lítico, que datan de los años 800 después de Cristo.

"He venido recolectando lo que son piezas, monedas, billetes y toda pieza rara que me encuentro ahí; lo que sé es un poquito que he estudiado por medio de Facebook y algunos libros. A mí no me sirve de nada tenerlas ahí, pero sí otra gente puede disfrutar de ellas, porque no todas las piezas son iguales", relató Carlos, quien donó las esculturas a la patria.

Lee también: Nicaragua conmemora el Día Mundial de la Cultura Afrodescendiente

Atraído por el arte precolombino

El hombre confiesa que a pesar de dedicarse a obras de carpintería, electricidad, fontanería y albañilería, siempre se ha sentido atraído por el arte precolombino, tanto así, que se dio a la tarea de aprender más, informándose a través de las redes sociales.

"Tenemos seis piezas completas dentro de todo el lote y tres piezas completas también dentro del lote lítico", dijo María Calero, representante del departamento de investigaciones científicas.

"Independientemente que una tenga un distinto acabado que otra, todas son importantes, porque al final esa pieza tuvo una elaboración y una función, trabajo implementando en la obtención de la materia prima. Es un trabajo importante", expresó Ermes Ramos, experto en el tema.

Este miércoles Guido tomó la decisión de donar cada una de estos fragmentos al Instituto Nacional de Arqueología, cuyas autoridades confirmaron que se trata de piezas originales.

Estos hallazgos de origen precolombino serían trasladados a Managua para investigar más acerca de su origen y una vez reestablecidas serán exhibidas en el museo nacional.

Datos sobre hallazgos parecidos

Muchas personas cuando tienen en su poder piezas de apariencia extraña o que aparentemente son de origen precolombino, optan por venderlas sin saber que están cometiendo un delito en contra de el patrimonio histórico de Nicaragua.

"Esta penado por la ley de protección al patrimonio cultural de la nación, ley 11-42, que nos establece que nosotros no podemos vender el patrimonio arqueológico, es de todos los nicaragüenses", refirió Ivonne Miranda, arqueóloga.

Las autoridades instan a la población a informar en caso de encontrar este tipo de piezas artísticas para conocer su procedencia y sean de conocimiento de futuras generaciones.

"Si encuentra un sitio arqueológico es preferible que nos hagan saber que existe, para ver quiénes eran nuestros ancestros, quiénes vivían en la zona en su momento", finalizó Calero.