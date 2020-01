Dinamismo en el mercado Roberto Huembes por el regreso a clases

Foto: TN8

Comerciantes del mercado Roberto Huembes se encuentran listos, con una amplia variedad de productos para la entrada a clases.

Mochilas de todos los tamaños, marcas y precios, zapatos, uniformes y útiles escolares mantienen sus precios bajos accesibles para el bolsillo de las familias nicaragüenses.

"Aquí en nuestro establecimiento ofrecemos una amplia variedad de productos para que las familias puedan realizar sus compras desde 200 hasta 400 córdobas. Ofrecemos mochilas, faldas a 130 córdobas las de niñas y para las adolescentes 180 córdobas, bueno los precios varían", explicó Orlando Gutiérrez, comerciante.

"En el caso de los cuadernos hay de los pequeños que salen a 6 córdobas la unidad, y de los grandes a 25 y 85 córdobas el cuaderno de 5 materias, las reglas cuestan 20 córdobas y 25 córdobas, además los lápices de grafito cuestan por docena 75 córdobas, los colores a 25 córdobas, los lapiceros a 5 córdobas, las plastilinas a 25 córdobas, todo a un buen precio", aseguró Maritza Pérez, comerciante.

Variedad de productos

"Aquí en el mercado Huembes hay una gran variedad de zapatos negros para niños y niñas, las ventas de mochilas están a un buen ritmo, en la falda vemos precio favorable y una gran variedad de cuadernos, esperando que la población se acerque con confianza", Indicó Iván López, comerciante.

"En el calzado tenemos diferentes estilos, depende de la talla y marca varía el precio. Las zapatillas para niños podemos encontrar estilos desde C$ 390 a C$ 500, pero pues no se olviden que también le podemos hacer un descuento súper grande para que nos vengan a comprar", agregó Luis Hernández.

Este fin de semana los comerciantes de todos los mercados del país tienen grandes expectativas, ya el lunes 3 de febrero inicia el año escolar 2020, es por ello que CONMEMA, la Policía Nacional y los comerciantes mantienen la seguridad para que la población pueda realizar sus compras en tranquilidad.