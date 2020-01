Nicaragua anuncia plan 2020 para prevención de incendios forestales

Foto: TN8 (Archivo)

Una comisión interinstitucional de Nicaragua presentó el plan contra incendios forestales, con el fin de reducir los mismos en la época de verano y así afectar menos la flora y fauna del país.

Este plan está enfocado en hacerle un llamado a los campesinos a que al acercarse la época de siembra de primera, no quemen las parcelas para evitar más afectación al ecosistema.

Las autoridades del Instituto Nacional Forestal, INAFOR, dijeron que se trabaja a nivel nacional con 220 brigadas forestales que ayudarán a evitar que se produzcan las quemas y en otros casos a controlarlos.

"Estaremos haciendo la prevención de incendios y controlando las zonas forestales y vamos a trabajar con 12 mil comunitarios a quienes les brindaremos capacitación a unos 1 mil brigadistas, y se conformarán 150 nuevas brigadas comunitarias; brindaremos charlas, visitas casa a casa para conversar con el campesino y hablar con los productores sobre la necesidad que se eviten las quemas. Haremos la prevención de control de incendios, se harán también talleres y recorridos por las zonas del país", explicó Indiana Fuentes, co-directora del INAFOR.

Dijo que se están activando 151 comisiones técnicas, habrá una participación de todas las instituciones de Gobierno y los jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

Mencionó que todos tenemos la tarea de promover la sensibilización a través de campañas informativas en cada uno de los municipios.

Por su parte las autoridades del Sistema de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, instaron a los nicaragüenses a que se trate de evitar en lo máximo los incendios, que bien se pueden controlar con responsabilidad.

Guillermo González, co-director del SINAPRED, recordó que en la época de verano la maleza está reseca y los vientos propician los incendios, por lo que en el zona rural es necesario no manipular los fósforos.

Recomendaciones a la ciudadanía

González brindó algunas recomendaciones a la ciudadanía en general.

"Evitar fumar en bosques o pastizales, no lanzar fósforos ni cigarrillos en la carretera, no tirar basura en las carreteras sobre todo vidrios, ya que propician los incendios", afirmó.

Dijo que no hay que hacer fogatas en terrenos montosos, ya que el viento ayudaría a la propagación de las llamas; no estacionar carros a la orilla de la carreteras, no dejar nada encendido en el bosque. Si la persona estuvo en el campo debe de apagar lo que encendió, si se enciende una fogata debe ser alejada de los árboles; cada vez que se haga una fogata hay apagar por completo.

No acumular basura en los predios, no prender fuego en terrenos baldíos. Si el poblador ve una fogata, debe de apagarla.

En las prácticas agrícolas hacerlo con rondas para evitar que el fuego se propague a otras zonas y afecte más parcelas de tierra.

Estas autoridades del SINAPRED dijeron que en caso de un incendio, las personas se deben de alejar lo necesario para evitar una afectación a su salud.

"Es necesario dirigirse a lugares donde no hay vegetación, proteger la vida de las personas que están cerca, no intentar cruzar un lugar", dijo González, agregando que es necesario llamar rápido al numero 115 en cualquier caso de emergencia donde haya un incendio.