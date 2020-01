Nicaragua vigilante y muy atenta para evitar el coronavirus

Foto: Wikipedia

En su habitual informe el Ministerio de Salud en Nicaragua dio a conocer que mantienen un cerco antiepidémico para evitar que en la nación centroamericana se registre algún caso de coronavirus.

La doctora Martha Reyes, directora de vigilancia para la salud del MINSA, expresó que en todos los puntos del país, se vigilan a los ciudadanos que proceden del extranjero para que no importen casos de coronavirus.

"Mantenemos nuestra vigilancia en los puntos de entrada tanto a nivel terrestre, a nivel de vía aérea y también a nivel acuático y hasta el corte del día de hoy, no se ha reportado ninguna persona que haya egresado al país con alguna condición de riesgo", dijo la funcionaria.

"Nosotros continuamos manteniendo nuestras acciones de vigilancia en los puntos de entrada y en nuestras unidades de salud, ante un comportamiento inusual que pueda ver de los cuadros respiratorios dentro de lo que son las medidas preventivas en la preparación de la atención que corresponde si hubiese un caso importado", expresó la doctora Reyes.

Recomendaciones

"Continuamos haciendo énfasis que lo más importante es el lavado de manos como un hábito para protegernos y en el caso de las personas que tuvieran cuadros respiratorios no relacionados. En este período mantengamos esos cuidados de no toser o estornudar, no exponiendo a la familia en las escuelas. Otros compañeros en la unidad de trabajo, también usando un pañuelo o el ángulo del codo para evitar la diseminación de las gotas de saliva y de la mucosidad", expresó la epidemióloga.

Expresó que hasta la fecha se reportan 17 muertos y 830 personas positivas que padecen de coronavirus en China y que en su mayoría son adultos mayores.

Las autoridades de China donde se originó el primer caso de coronavirus, ya están construyendo un hospital y prometen que frenarán el contagio de la enfermedad.

Confirmado hay un caso en Singapur y dos casos importados de coronavirus en Estados Unidos.

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, descarta declarar estado de emergencia.