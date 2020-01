Desarrollan jornada de estudios digestivos en Hosp. Alemán Nicaragüense

Foto: TN8

Pacientes de diversas zonas de Nicaragua fueron atendidos este viernes, en una jornada en la que se realizó endoscopia alta y endoscopia baja, en el hospital capitalino Alemán Nicaragüense.

Desde hace un año, semanalmente, los días viernes se aumenta el número de atención regular para brindar a la mayor cantidad de pacientes el servicio requerido.

Lee también: Nicaragua en alerta máxima para evitar que entre el coronavirus al país

"Consiste en hacer estudios digestivos altos y bajos. Digestivo alto es ir revisando el esófago, el estómago y parte del intestino delgado y los estudios digestivos bajos consiste en revisar el conducto rectal desde la unión hasta con el sigmoide, pero también hay algunos pacientes que los médicos necesitan que miremos más allá y le hacemos colonoscopia que es el estudio completo", explicó el Dr. William Algaba, cirujano endoscopista del Hospital Alemán Nicaragüense.

"Bueno tenía un problemita en el estómago, entonces el doctor me ordenó una endoscopia, un examen especial, me lo ordenó antier y ya me lo hicieron hoy. La atención es única, muy buena, no me puedo quejar porque el médico me atendió muy bien y las enfermeras muy bien. No dilaté mucho tiempo", expresó la ciudadana Elsa Salazar, quien destacó lo evidente de los avances en la calidad de atención del sistema de salud pública en Nicaragua.

Especialistas atienden con calidad

Durante la jornada se atiende un promedio de 40 pacientes que necesitan una endoscopia digestiva alta y entre 20 a 30 pacientes que solicitan un estudio digestivo bajo para obtener un diagnóstico acertado.

"En la endoscopia digestiva alta nosotros observamos si hay en várices esofágicas, si hay úlceras, si hay procesos inflamatorios, si hay tumoraciones u otras lesiones que causan sangrado. Cuando seguimos introduciendo la sonda podemos encontrar úlceras pólipo, divertículos, tumores y otras patologías. Si acaso existiera una patología como un tumor, nosotros procedemos a realizar la biopsia; la biopsia las mandamos al patólogo y ellos son los que confirman el diagnóstico", agregó el Dr. Algaba.

Estos estudios permiten a los médicos realizar procedimientos curativos como ligadura de várices, polipectomía y aplicar sustancias que van a mejorar o cicatrizar las úlceras.