Reciben a nicaragüenses repatriados de Estados Unidos

Foto: TN8

59 ciudadanos nicaragüenses ingresaron a nuestro país este miércoles, en calidad de repatriados provenientes de los Estados Unidos. Funcionarios de las diferentes instituciones del estado les dieron la bienvenida a la patria que los vio nacer.

El Gobierno dispuso un aporte económico para cada ciudadano nicaragüense, los cuales se mostraron agradecidos, argumentando que jamás esperaban una acogida como esta. “Estoy satisfecho, muy bien la bienvenida que me están dando en mi país, yo todo el tiempo donde esté, estoy muy orgulloso de mi país. Mi familia no sabe de mi regreso no he podido contactar con ellos, en el rancho donde viven no hay señal”, dijo Melvin Herrera Fajardo, Originario de San José de Bocay.

Pese al apuro migratorio enfrentado en ese país, los pinoleros afirman que iniciarán un nuevo capítulo de vida en la Tierra de Lagos y Volcanes. “Estuve 4 meses allá, me parece muy bonito la bienvenida que nos está dando el Gobierno no lo esperaba”, dijo María Rodríguez, oriunda de Diriamba.

Cada connacional fue trasladado a las terminales de buses departamentales para que lograran viajar a sus lugares de origen, y poder compartir con su familia. “Imagínese usted que bien me siento llegar a mi país después de tanto tiempo, abrazar a mi familia y que el Gobierno tenga tiempo hasta para pensar en nosotros es maravilloso. Me siento feliz, es un momento de emociones encontradas“, dijo Lorena Vásquez de la ciudad Jinotega.

2 mil 240 nicaragüenses repatriados

Un documento publicado por el Departamento Nacional Estadounidense dio a conocer que del 01 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, fueron repatriados 2 mil 240 nicaragüenses.

Los 50 hombres y 9 mujeres fueron trasladados a terminales de buses para llegar a su destino y reencontrarse con sus familiares.