Militancia sandinista despide al histórico guerrillero Juan Ramón Ramos

Foto: TN8

Desde tempranas horas del miércoles, militantes sandinistas y combatientes históricos se dieron cita en el salón Augusto C. Sandino, en Managua, para honrar y despedir al combatiente histórico conocido por su seudónimo "Indio Emilio", un guerrillero con alta mística revolucionaria.

Así mismo estuvieron presentes alcaldes y vicealcaldes de los municipios Managua y sus distritos.

"Aquí estamos acompañando a este gran hombre lleno de humildad, de mucho compromiso patriótico; un hombre que tuvo la dicha de caminar con nuestro comandante Carlos Fonseca Amador, un hombre que compartió toda esa sencillez y que se llenó de mucho valor y amó hasta su último suspiro a Nicaragua", sostuvo la vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Scarlett Solís.

Juan Ramón Ramos, "Indio Emilio", fue fundador del Frente Norte Carlos Fonseca Amador, desde donde luchó por la libertad de Nicaragua.

"Él no se nos ha ido, aquí está con todo el Frente Sandinista. Su enfermedad fue muy dura, pasamos malos momentos pero yo sé que ahora Dios lo tiene en un mejor lugar. Gracias a la Juventud Sandinista por todo, esto no me lo esperaba y ha sido una maravilla", expresó la esposa del guerrillero.

Historia del "Indio Emilio"

El combatiente Juan Ramón Ramos era originario de San Antonio de Kuskawás, Rancho Grande, Matagalpa. Se incorporó al FSLN en 1970 a los 12 años, primero como correo y posteriormente como combatiente de la columna Pablo Úbeda.

"Ticuantepe está presente con tristeza pero honrando aquel hombre que luchó en los tiempos difíciles para lograr la libertad y la paz aquí en Nicaragua y sabemos que es el sueño de cada uno de ellos y lo estamos logrando, con el buen Gobierno sandinista del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Aquí hay paz, seguridad y beneficios para la población", manifestó la alcaldesa Ligia Ramírez.

Posterior del homenaje, los restos del combatiente fueron traslados al departamento de Estelí.