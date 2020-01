Escritor británico presenta en Nicaragua libro bilingüe de Rubén Darío

Foto: TN8

El escritor británico, Adam Feinstein, presentó en Managua el libro "Found in traslation", que narra la poesía de Rubén Darío y que fue traducida al idioma inglés para que más personas en el mundo puedan leer al padre del modernismo.

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Cultura (INC) se enorgullece presentar esta obra de Adam Feinstein, cumpliendo con su deber de difundir y promover la literatura nicaragüense y en particular la obra de nuestro poeta Rubén Darío. El Gobierno reconoce el esfuerzo de Adam Feinstein, por cultivar y rescatar nuestra literatura", expresó Luis Morales, co-director del INC.

"Agradezco a las autoridades de Nicaragua por su apoyo, por editar este hermoso poemario bilingüe de mis traducciones de Rubén Darío. Yo soy el primer traductor que ha tenido la locura, que he intentado traducir al gran poeta Rubén Darío, porque quería rescatar el alma de Rubén Darío", mencionó Feinstein.

Adam Feinstein es un reconocido escritor, periodista, traductor, hispanista y biógrafo de Pablo Neruda.

En su obra, "Found in Translation", trata de ser fiel a la obras de Rubén Darío, intentando de superar las dificultades históricas que ha enfrentado la traducción del poeta nicaragüense al inglés en esfuerzos anteriores.

"Como se sabe Darío, declaró en su libro Prosas Profanas cómo cada palabra tiene un alma, hay en cada verso más armonía verbal, una melodía ideal, la música es solo de la idea. Rubén Darío se fija en la música, en ritmo, el sonido de los versos", afirmó Feinstein.

Apreciación de la obra bilingüe

Los asistentes al evento en la presentación del libro dijeron que Adam Feinstein respeta la musicalidad de los versos, sin afectar la profundidad filosófica y metafísica de la obra del poeta fundador del modernismo literario hispanoamericano, mejor conocido como el príncipe de las letras castellanas.

El escritor británico refirió que Rubén Darío es un poeta moderno, contemporáneo, porque tiene muchas contradicciones, abstenciones, tensiones, enriquecedoras en la mente de Darío a como las llamó el escritor Octavio Paz; quien definió a Darío como el que se cultivó entre lo moderno y lo tradicional, entre el cristianismo y laicismo, entre lo eterno y lo cotidiano, entre la esperanza y la desesperación.

Esta presentación del libro se enmarca en el 153 aniversario del nacimiento del panida nicaragüense Rubén Darío, quien nació un 18 de enero de 1867 en Ciudad Darío, Matagalpa y en el 104 aniversario de su muerte, que se conmemora el 6 de febrero de 1916, fallecido en la ciudad de León.