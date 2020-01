Todo listo y preparado para el regreso a clases 2020 en Nicaragua

Foto: TN8

Este lunes en Estudio TN8, se realizó una entrevista al asesor de la presidencia en asuntos educativos, Salvador Vanegas, sobre un tema muy importante en Nicaragua y como es el inicio a clases 2020.

Todo está listo para este 3 de febrero, fecha en que se de el inicio del año educativo tanto en colegios públicos y privados, afirmó Salvador Vanegas.

"Hemos recorrido todo el país para garantizar que todas las condiciones están dadas para el buen inicio del año escolar, siendo la primer condición es la humana, también que los pupitres estén completos, que la merienda esté lista, que los docentes tengan sus grupos racionales no tan grandes", indicó Vanegas.

"En Nicaragua hemos pasado por períodos donde la educación ha reflejado condiciones tan precarias, y hoy en día gracias al buen Gobierno sandinista, donde la educación pública es uno de sus principales objetivos, se van avanzando con la mejora de varios centros educativos, pupitres, merienda, material didáctico y mayor número de docentes de alta calidad y todo es porque la educación es un derecho para todos", afirmó Vanegas.

La educación publica en tiempos neoliberales no era su principal objetivo. No olvidamos cómo los niños recibían sus clases en piedras, esto debido a que no se contaba con las herramientas necesarias, destacó el funcionario.

Entre los planes y acciones a tomar, Vanegas destacó lo siguiente:

- Disposición con los docentes, la compresión total del plan de estudio, la implementación de nuevo métodos de medición.

- Organización de las aulas, serán de 35 a 40 alumnos para cada docente.

- La planilla de docentes, este año se contrataron 500 nuevos docentes los cuales ayudarán a reforzar el sistema de educación.

- Verificación de infraestructuras, nuevos pupitres para cada alumno y la llegada de la merienda escolar.

- Verificación de nuevos textos escolares.

- Verificación de los indicadores educativos de manera mensual, esto se da con los directores, docentes y padres de familia.

"Nos llena el corazón ver cómo los docentes y padres de familia, se les ve la disposición y el entusiasmo por el inicio del año escolar". detalló.

Reparación de centros escolares

"En este nuevo año escolar contaremos con nuevos centros escolares rehabilitados (nuevos), uno de ellos es el instituto público La Salle (Diriamba) se presentara el lunes 3 de febrero el cual está completamente rehabilitado con una inversión de 40 millones de córdobas, el cual prestará las mejores condiciones para los estudiantes, quienes entrarán con mucha alegría a su nuevo centro de estudio", continuó.

"Ayer en Alto Wangki en Caribe Norte, se realizó la inauguración de un nuevo centro educativo, una inversión que costó más que en otros centros debido al transporte de los materiales, pero gracias a Dios lo realizamos y fue una inversión de 40 millones de córdobas", relató Vanegas.

También dijo que 100% de los centros educativos de secundaria este año contarán con aulas digitales móviles (internet, laptop, intranet, proyectores, software), esto para lograr una mejor educación en Nicaragua con una inversión 30 millones de dólares.

Inglés como segundo idioma

Alumnos desde 1 a 3 grado contarán con 250 nuevos docentes capacitados en inglés, quienes pondrán en práctica los nuevos planes de que todos los estudiantes tengan un mayor avance en inglés.

El objetivo del Gobierno junto con el MINED es que los estudiantes al salir de primaria salgan con una categoría de A1, según los nuevos estándares europeos.

Una persona que habla más de un idioma desarrolla mayor intelecto, mencionó Salvador Vanegas.

Número de estudiantes

"Este inicio de clases contaremos con 1 millón 796 mil estudiantes, seguimos con el sobre-cumplimiento de la meta. Incentivando a los padres a que sus hijos sigan estudiando y los lleven a matricular a su centro de estudio respectivo", indicó.

En conclusión este año 2020 el inicio de clases se está cumpliendo con las metas establecidas, así que este 3 de febrero todos los niños, niñas y adolescentes retornan con alegría a clases.