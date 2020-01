Serenata a Rubén Darío en honor al 153 aniversario de su natalicio

Foto: TN8

Este viernes se realizó un acto de conmemoración en honor al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, por ello el Ministerio de Educación (MINED) en conjunto con el Teatro Nacional Rubén Darío rindieron un homenaje con una amena serenata.

"Darío no va a morir nunca, por que uno vive mientras se les recuerda y Rubén vive en cada lectura, en cada poema que se declama, en cada verso que se recita y una manera en la que podemos seguir con el legado de Darío, es leyéndolo, tenemos que conocer a Darío para hacer patria, conocer su vasta obra, conocer al Darío multifacético que nació en esta bella Nicaragua", expresó Harold Delgado, Coordinador de la oficina de Arte y Cultura del MINED.

Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha potenciado su figura al máximo, al desarrollar actividades en conjunto con los coros estudiantiles. Esto se da de la mano del Ministerio de Educación, el cual rinde tributo a Darío en jornadas permanentes, al declamar sus poemas en los concursos de poesía o en los concursos de la Musa Dariana.

Dichos actos se realizan con el fin de enaltecer la figura, el legado y la obra del príncipe de las letras castellanas.

Poeta universal

"Leer a Darío es importante a como también lo es enseñárselos a nuestros niños, ya que este es un legado maravilloso de la poesía Rubén Dariana; yo creo que es bueno que el Ministerio de Educación haga un movimiento grande en la parte educativa y que se les inculque la poesía desde temprana edad, para que los niños aprendan a interpretarla y a vivirla como buen nicaragüense", añadió Carlos Rodríguez Álvarez, Declamador Nacional.

"Darío significa para mí el máximo exponente de nuestra literatura y de nuestra poesía nicaragüense. Como jóvenes debemos seguir cada paso de él, no perdiendo nuestras costumbres, a mí me motivó ser Musa Dariana el hecho de que me gusta la poesía y eso me motiva a ser una mejor nicaragüense", exclamó Scartelh Pérez, Musa Dariana 2019.

Darío para los nicaragüenses es el genio, es el grande, es el hombre de la paz, el hombre del amor, por ende debemos de conservar su legado y transmitir esta herencia por más generaciones, para que nuestro príncipe nunca sea olvidado.