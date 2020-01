INATEC presenta los ejes y líneas de trabajo para este año 2020

Foto: TN8

Autoridades del Tecnológico Nacional (INATEC) presentaron los ejes y líneas de trabajo para el año 2020 desde los Programas de Educación y Capacitación Técnica y Tecnológica que promueve el buen Gobierno de Nicaragua.

Entre los desafíos de la Educación Técnica y Tecnológica para este año están: crecer en calidad y cobertura, paz, porvenir para librar la lucha contra la pobreza, mejora de procesos académicos estratégicos, mejora de la comunicación y seguimiento, pertinencia de la educación técnica y tecnológica, aporte al fortalecimiento y desarrollo del Modelo de Economía Creativa en el campo y la ciudad.

Presupuesto

Para este año la cobertura es de 310 mil 682 protagonistas, proyectados con un presupuesto anual en educación y capacitación técnica, gratuita y de calidad de 1 mil 675.8 millones de córdobas.

Distribución

La distribución será de C$ 73.5 millones en rehabilitación y construcción de áreas en cuatro centros, C$ 237 millones en dotación de equipos tecnológicos y especializados en 32 centros, y C$ 3.4 millones en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos en cuatro centros.

Ejes de trabajo

Tecnologías para el aprendizaje, idioma inglés como segunda lengua, mejora de las condiciones físicas y de equipamiento tecnológico, proyección de la educación técnica y tecnológica, pertinencia de la educación técnica, formación virtual y producción audiovisual, formación y especialización de docentes, promoción de una cultura de reconciliación, dignidad, paz, no violencia y derechos para todos, así como desarrollo de capacidades socio productivas en el campo y la ciudad.

"Modelos centrados en fortalecer las capacidades y habilidades de las personas, de las familias, de las comunidades a nivel nacional con un compromiso y con un desafío global de crecer y continuar creciendo en cobertura", explicó Loyda Barreda, directora ejecutiva de INATEC.

"Para el año 2020, estaremos consolidando resultados de distintos procesos educativos que hemos venido trabajando en años anteriores y que ya este año se verá", destacó Barreda.

"Estaremos convirtiendo el resultado en un modelo centrado en fortalecer la capacidad y habilidad de las personas, de las familias, de las comunidades a nivel nacional, con un compromiso y con desafío global", finalizó.